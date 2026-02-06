Obra “Réplicas: 9 historias del gran terremoto” en Valdivia

Teatro Regional Cervantes, Chacabuco 210, Valdivia.

Viernes 13 de febrero – 20:00 horas.

Se trata de una obra de teatro comunitario única en Chile, creada e interpretada por un elenco de vecinas y vecinos sobrevivientes del cataclismo del 22 de mayo de 1960. La función será con entrada gratuita, invitándose a toda la comunidad y también a los visitantes a ser parte de este importante hito cultural y de memoria regional.

La obra es resultado de un proceso artístico y comunitario desarrollado por quince adultos mayores de la población El Laurel, integrantes de la compañía Memoria 21, quienes durante meses han trabajado de manera constante para llevar a escena sus recuerdos, emociones y vivencias en torno al mayor terremoto registrado en la historia.

Este proyecto, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuenta con el patrocinio del Gobierno Regional de Los Ríos, es organizado por la Asociación Patrimonial Cultural Región de Los Ríos, con la colaboración del Teatro Regional Cervantes, y su ejecución es posible gracias al compromiso de la Junta de Vecinos N°21 Eugenio Matte de Valdivia.

“Réplicas: 9 historias del gran terremoto” integra memoria, arte y comunidad, proponiendo una puesta en escena que combina relato testimonial, trabajo corporal, música y elementos escenográficos construidos desde el territorio. La dirección está a cargo de Eugenia Fernández, junto a un equipo técnico y artístico integrado por profesionales de las artes escénicas y la cultura regional.

Además de su valor artístico, esta propuesta teatral busca contribuir a la preservación de la memoria colectiva, el fortalecimiento de la identidad regional y la reflexión intergeneracional sobre los desastres naturales, en una ciudad marcada profundamente por el terremoto de 1960.

“Es la primera vez que hago algo así y cuando llegaron con la idea me gustó de inmediato. El desafío fue atreverse y creer en uno mismo. Siempre hemos trabajado mucho en nuestra población, desde atrás, sin mostrarnos, así que esto es algo nuevo para nosotros. Esta experiencia ha sido muy bonita”, comenta Angélica Llanquilef, sobreviviente del terremoto, vecina de la Población El Laurel y actriz de la obra.

“Más que una presentación teatral, el estreno será un encuentro vivo con nuestra memoria. Ver a vecinas y vecinos, sobrevivientes de 1960, sobre el escenario del Teatro Regional Cervantes es una experiencia profundamente conmovedora. Cada historia nace del cuerpo, de la emoción y del territorio. Invitamos a la comunidad a ser parte de este momento único, donde el teatro se vuelve puente entre generaciones y nos recuerda que la identidad se construye compartiendo lo vivido”, destaca la directora Eugenia Fernández.

“Queremos que Réplicas no sea solo una obra más, sino que una experiencia que conecta pasado y presente a través de sus protagonistas. Ver a estos vecinos y vecinas en escena es presenciar cómo la historia se vuelve cuerpo, gesto y palabra. Invitamos a la comunidad a ser parte de este relato colectivo, que conmueve, educa y nos recuerda un momento en la conformación de lo que somos hoy”, comenta Daniel Navarrete, periodista parte del equipo gestor.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Patrimonial Cultural (APC) de Los Ríos, Juan Vásquez, manifestó que “como APC y Teatro Regional Cervantes, es altamente significativo apoyar este tipo de iniciativas de teatro comunitario; en ellas vemos un conjunto de elementos positivos, como el trabajo colaborativo que ejerce un rol preponderante”.

“En particular “Réplicas” es el testimonio de los y las protagonistas, que dan vida a un relato que versa sobre un hecho que marcó nuestra geografía y vida cotidiana, la cual sin lugar a duda representará a muchos de los espectadores. Por otro lado, nos invita a reflexionar en torno a que el arte y el teatro no solo es para algunos, sino que podemos asumir desafíos de vida sin importar edad o ciertos prejuicios. Les invitamos a presenciar esta obra, que se estrenará el próximo 13 de febrero, en nuestro Teatro Regional Cervantes”, agrega.

En tanto, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Óscar Mendoza, destaca que “el cataclismo de mayo de 1960 ha marcado la identidad cultural de los y las habitantes de este territorio, y de una manera colectiva un grupo de hombres y mujeres, hoy ya mayores, en un ensamble virtuoso con artistas y profesionales, han logrado resignificar sus experiencias, dolores y sistematizar aprendizajes, para compartirlos y encontrarse con otras y otros, en espacios a los que hasta ahora han concurrido como público, y desde ahora, en los escenarios, como actores y actrices. Invitamos a la comunidad regional a conocer el resultado de este trabajo en su estreno en el Teatro Regional Cervantes”.

El estreno de esta obra constituye una invitación abierta a reencontrarse con la historia viva de Valdivia, a través de un montaje que pone en el centro a quienes vivieron la catástrofe y reafirma el rol de las artes escénicas como espacio de encuentro e identidad.