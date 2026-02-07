Festival de Gastronomía “Cocinas del Pacífico”

Bahía Inglesa, Caldera, Región de Atacama.

15 al 22 de febrero.

Una semana completa, entre 15 y el 22 de febrero, el balneario de Bahía Inglesa (Caldera, Región de Atacama) recibirá la fiesta de sabores más completa del verano chileno. La XII edición del Festival Internacional de Gastronomía Cocinas del Pacífico, sazona los días intensos de la temporada estival del norte, mediante un cúmulo de actividades para diversos públicos, que unen turismo, arte y entretención en torno al comer y lo que le rodea.

El evento, es financiado con recursos del Gobierno Regional de Atacama y aprobado por el Consejo Regional para apoyar y relevar el patrimonio cultural y culinario de Atacama, junto al aporte de Minera Candelaria, ProChile Atacama, PY y Empresas Copec, además de la Ilustre Municipalidad de Caldera. Esta versión contará con su base habitual: una serie de cocineras y cocineros que representan las expresiones culinarias y culturales más significativas de sus países de origen: China, Japón, Corea del Sur, Indonesia, México, Ecuador y Perú, quienes realizarán activaciones culinarias y charlas en restaurantes locales. A este grupo se les suman invitados especiales desde Francia y Palestina, que confirman el compromiso del festival por la diversidad.

Uniéndose a quienes componen el segmento “Dulces del Pacifico”, muestra de postres y pastelería preparados por expositores locales e invitados de nivel nacional como lo es la destacada Chef Pastelera Camila Fiol, además de los internacionales. A eso se suma “Barras del Pacifico”, dedicado a las bebidas nacionales, consolidando su segmento de promoción del Pisco de Atacama, el que será presentado por Lady Ramírez Pisco Alto Atacama), Pilar Uribe (Pisco Bramador) y el periodista gastronómico, director de revista Viaje al Sabor y editor de Revista La CAV, Carlos Reyes Medel. En el ámbito de los vinos resalta la presencia de la enóloga francesa y socia de la viña L’Entremetteuse, Laurence Del Real, con una charla sobre las etiquetas en el vino como recurso gráfico.

“Cafés del Pacifico” en su segunda versión contará con el campeonato de “Latte Art” que celebrará su fecha zonal norte en Bahía Inglesa, y organizado por Lorena Meza de cafetería Bahía Inglesa. Mientras que en el tramo final del festival (sábado 21 y domingo 22) resalta la “Feria de Productos y Preparaciones”, que se realizará en el Paseo Playa Las Machas y albergará a más de 40 expositores culinarios, donde también se llevarán a cabo sesiones de cocina en vivo y degustaciones para los más de cuatro mil asistentes que se esperan para ese fin de semana.

Arte, cine y música

La gastronomía no es sólo el acto de comer, sino también la cultura y el arte que le rodea, por lo que para esta edición y en el ámbito del “Ciclo de Artes Visuales y Gastronomía”, que forma parte del festival desde sus inicios, presentará esta temporada la exposición “100 Razones / 100 Raciones”, obra colectiva con el trabajo visual vinculado a la alimentación, realizado durante 2025 por 100 creadores de toda la Región de Atacama, seleccionados por el artista y curador Jorge Coco González.

En tanto en el segmento de “Proyectos Locales” tendrán cabida variados exponentes y contenidos productivos, vinculados a la cultura y patrimonios de la región de Atacama. Se trata de presentaciones abiertas y gratuitas de productores alimentarios y productores gastronómicos, apoyados por instituciones como ProChile, Corfo, Sindicato Punta Froden, además de privados como Copec y Minera Candelaria a través de sus departamentos de asuntos comunitarios, entre otros proyectos.

También desde los inicios del festival, la música busca distinguirse del común de los eventos de su tipo, mostrando contenido novedoso y de perfil latino internacional. La sorpresa sonora de esta versión estará a cargo del artista mexicano “Mexican Rare Groove” y su intenso estilo sonidero de cumbia psicodélica, quien compartirá escena con el DJ y productor musical nacional Fat Pablo.