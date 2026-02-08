Ópera “El rapto en el serrallo” de Mozart en Temuco

Teatro Municipal de Temuco, Av. Pablo Neruda 01380, Temuco.

27 y 28 de marzo – 20:00 horas.

La escena lírica de Temuco celebra una noticia histórica: la ópera regresa al Teatro Municipal de Temuco después de una ausencia de ocho años, con una producción propia íntegramente montada en la región. Este esperado retorno será el pistoletazo de salida de la Temporada 2026, con la puesta en escena de ‘El rapto en el serrallo’ de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las obras más queridas del repertorio clásico.

Históricamente, el Municipal de Temuco fue reconocido a nivel nacional por su vocación de producción operística propia, formando parte de un grupo reducido de teatros regionales en Chile que asumían este desafío artístico con regularidad. Aunque la dinámica operática en el país ha estado marcada principalmente por casas como el histórico Teatro Municipal de Santiago, la producción local de ópera fuera de la capital ha sido más esporádica y fundacional.

Sobre este esperado retorno de la ópera al escenario municipal, la gerente de la Corporación Cultural y directora del Teatro Municipal de Temuco, Carolina Castillo, destacó el esfuerzo que implica levantar una producción operática desde la región y la importancia de acercar este género a la comunidad.

“El regreso de la ópera a Temuco es un hito muy importante, pero también el resultado de un gran esfuerzo económico y de producción. Montar ópera de forma local implica altos costos y procesos complejos; incluso los ensayos debieron comenzar en Santiago, con el viaje de nuestro director musical David Ayma y de nuestro pianista para trabajar con los solistas. Aun así, hemos querido ofrecer funciones con precios accesibles, muy distintos a los valores habituales de la ópera en Santiago, porque creemos que este género debe estar al alcance de la comunidad. Esperamos que el público responda y haga suyo este regreso”.

En Temuco, fue 2018 con La Flauta Mágica la última vez que se vio una ópera completa en el escenario municipal antes de la pandemia, y aunque en 2020 estaba planificada una producción de La traviata, esta quedó sin efecto debido a las restricciones sanitarias que detuvieron las temporadas de artes escénicas en todo Chile.

Desde una mirada que combina arquitectura, gestión y memoria institucional, el arquitecto del Teatro Municipal de Temuco, exdirector del recinto y exvicepresidente del directorio de la Corporación Cultural, Carlos Oyarzún, destacó el regreso de la ópera como parte esencial de la vocación original del edificio.

“El Teatro Municipal de Temuco fue concebido como un espacio integral para las artes escénicas, y la ópera siempre fue parte de su vocación original. Que hoy vuelva a albergar una producción operática completa no solo honra su diseño arquitectónico, sino también su sentido cultural. La ópera exige técnica, escala y emoción, y este escenario está preparado para acogerla plenamente. Estamos felices con esta noticia”.

En tanto Camilo Salvo, fundador del Teatro, sostuvo que “cuando soñamos el Teatro en Temuco imaginamos un espacio capaz de producir y no solo de recibir espectáculos. La ópera era parte esencial de ese sueño. Ver que, después de años complejos, la lírica regresa con una producción propia y con una obra de Mozart es profundamente emocionante. Este hito demuestra que el teatro sigue vivo, fiel a su origen y proyectado hacia el futuro cultural de la ciudad”.

Con el impulso de la actual administración del alcalde Roberto Neira, la determinación de la gerente de la Corporación Cultural y directora del teatro municipal, Carolina Castillo, y el respaldo del directorio, el desafío de traer de vuelta la ópera se ha transformado en realidad. La producción de El rapto en el serrallo no solo representa el reinicio de la lírica en Temuco, sino también un compromiso firme por revitalizar la escena operística regional, un terreno donde en Chile son pocos los espacios que realizan montajes propios y sostenidos en el tiempo.

La obra de Mozart, famosa por su música vibrante, sus colores sonoros inspirados en ese “exotismo” clásico y su peculiar mezcla de humor y emoción, será interpretada por un elenco local y nacional conformado por voces destacadas, bajo la dirección musical de David Ayma. Esta producción demuestra que la lírica puede florecer más allá de las grandes capitales, estimulando a públicos nuevos y tradicionales por igual.

Exposición “El Regreso de la ópera”

En este contexto y como antesala, el Teatro Municipal de Temuco realizó la presentación pública de la tesis de investigación Detrás de Escena, proyecto desarrollado por Noelia Castro Soperrey, estudiante de Diseño de la Universidad Católica de Temuco.

Esta investigación documentó y puso en valor el legado escénico de la ópera y la zarzuela producidas en el TMT entre los años 2004 y 2008, abordando los procesos creativos, el diseño escénico y la memoria teatral del recinto.

La presentación de esta tesis se enmarcó como una actividad complementaria a la exposición “El Regreso de la Ópera”, la que se pensó como una forma de volver a conectar a la comunidad con el lenguaje, la estética y la memoria de la ópera.

Esta muestra patrimonial traslada al foyer del teatro vestuario, utilería y elementos de escenografía utilizados en producciones operáticas anteriores. La exposición contempla la instalación de maniquíes con vestimentas originales, junto a objetos y piezas escénicas, con el objetivo de sumergir al público en una atmósfera operática y anticipar lo que se vivirá en marzo sobre el escenario. La muestra estará abierta gratuitamente al público hasta el 20 de febrero y contará además con visitas guiadas, reforzando su carácter educativo y patrimonial.