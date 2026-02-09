5° Festival Internacional de la Acuarela de Santo Domingo

Balneario de Santo Domingo (Comuna Parque), Región de Valparaíso.

14 al 22 de febrero.

Entradas AQUÍ.

El Balneario de Santo Domingo será nuevamente escenario del 5° Festival Internacional de la Acuarela, un evento que se ha consolidado como uno de los encuentros artísticos más prestigiosos de Latinoamérica, tanto por su nivel curatorial como por su proyección internacional.

Realizado en la denominada Comuna Parque, este festival no solo celebra la acuarela como disciplina artística, sino que también posiciona a Santo Domingo como un epicentro cultural y artístico durante la temporada estival, integrando arte, naturaleza y patrimonio en un entorno único.

Esta quinta versión contará con la participación de destacados artistas de renombre internacional, quienes impartirán talleres especializados y demostraciones en vivo, varias de ellas abiertas y gratuitas para todo público.

Los profesores y artistas invitados son: