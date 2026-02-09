Show en beneficio de los damnificados de los incendios del Biobio

Club Hípico de Concepción, Av. Cristobal Colon 7510 Hualpén

Viernes 13 de febrero – 16:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Los Bunkers regresarán a Concepción para participar en el Rock Up · Arriba Ñuble y Biobío, una jornada musical solidaria que se realizará el viernes 13 de febrero, a partir de las 16:00 horas, en el Club Hípico de la ciudad penquista.

La iniciativa es impulsada por el Hogar de Cristo, TECHO Chile y Movidos por Chile y busca reunir fondos y canalizar de manera concreta y transparente la mayor cantidad de apoyo para ir en ayuda de estas comunidades.

El evento contará con un sistema de aporte voluntario, desde $20.000, canalizado a través de PuntoTicket, sin cobro de comisión, lo que permitirá que el 100% de lo recaudado sea destinado directamente a las fundaciones participantes. Menores de hasta 5 años, entran gratis.

La jornada contará con la participación de Los Bunkers, Saiko, Larrea Trip (banda local) y DJ Negro Pésimo (artista local), en un encuentro concebido como un acto cultural solidario, respetuoso del contexto que vive la zona.

Desde la organización se enfatizó que, ningún artista, productora u organización involucrada en este evento cobrará honorarios, trabajando todos ad honorem, con el fin de resguardar el carácter solidario de la iniciativa. El evento contará, además, con producción técnica profesional, planificación de seguridad privada y coordinación con las autoridades, priorizando el cuidado del público y del entorno.