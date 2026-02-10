Ópera para Gabriela Mistral en Galería del CA660

CA660, Rosario 660, Las Condes.

12 y 13 de marzo – 20:00 horas.

Más información AQUÍ.

La obra No Tengan Miedo Si Viene La Niebla retrata a la poetisa en los ocasos de un valle ficticio. Esta ópera breve en tres escenas, una producción de Lírica Disidente, configura un hito inédito para el medio lírico nacional en un formato no convencional.

La relación crítica de Gabriela Mistral con el movimiento feminista de su época resuena en su mirada del mundo. La música de María Valenzuela y el libreto de Amada Ceballos nos envuelven en un territorio incierto del imaginario mistraliano. Producida por Lírica Disidente, No Tengan Miedo Si Viene La Niebla transita a través del legado de la poeta, a la vez que revela entre silencios la presencia íntima de sus certezas y contradicciones.

Esta ópera tuvo un exitoso estreno absoluto y una primera temporada durante 2025, con funciones en CEINA y Sala Master. La producción de Lírica Disidente marcó un precedente en la escena al ser la primera ópera chilena compuesta por una mujer que se estrenó en la historia del país.

Reconocida universalmente, la premio nobel se identifica desde una voz fragmentada que se enfrenta a su propio eco. Su palabra se transforma en un espacio onírico, desértico y difuso donde su pensamiento se convierte en personaje. Lucila Godoy, en la voz del tenor Gerardo Mondaca, aparece como su propia consciencia que la cuestiona, mientras la soprano Francisca Jünemann, encarna la tensión con Amanda Labarca, figura clave del feminismo liberal en el Chile del siglo XX. Dialoga con ellas Gabriela Mistral, interpretada por la mezzosoprano Valeria Vega Matus, reconociendo su presencia atemporal cuestionada por sus sombras, reforzando su rol como pensadora compleja, no siempre alineada con los discursos dominantes.

“Creemos esencial acercar expresiones artísticas como la ópera al público. En esta oportunidad, No Tengan Miedo Si Viene La Niebla, de la Lírica Disidente, intervendrá la Galería del CA660, permitiendo que los espectadores estén muy cerca de los artistas en un escenario no convencional. En el marco del Mes de la Mujer, quisimos presentar esta breve ópera inspirada en Gabriela Mistral, una figura fundamental de nuestra historia a la que buscamos rendir homenaje”, señala José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

“Desde una propuesta íntima, No Tengan Miedo Si Viene La Niebla plantea una reflexión introspectiva junto a Gabriela Mistral, poniendo en escena las preguntas y contradicciones que atravesaron su vida y su obra. Esta micro ópera sorprende por una música resonante y evocadora, que dialoga con la figura de nuestra Premio Nobel desde una propuesta escénica íntima y cautivadora. Es una invitación a conocer la nueva ópera chilena, que cada día toma más fuerza, y a reconocer la potencia que tiene para hablar de nuestro país”, comenta Nicolás Vásquez, director general de Lírica Disidente.

Esta ópera contemporánea en tres escenas fue resultado de la colaboración de ambas autoras en el programa Paisajes Líricos, una iniciativa de creación de nuevos repertorios para el medio local. La instancia que busca fortalecer vínculos entre la ópera y la identidad cultural fue parte del Encuentro Nacional de Ópera Independiente (ENOI 2024). Estrenada al año siguiente en el marco de la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel y siguiendo la huella de Gabriela Mistral como mujer pionera en las letras y la diplomacia, esta ópera escrita por mujeres marcó un nuevo paso para la creación operística en Chile.

La dirección escénica de esta obra es de Ignacio Ramírez y cuenta con el diseño escénico de Valentina Maldonado Del Otero, mientras que Miguel Ángel Castro estará a cargo de la dirección musical de la producción, junto al Ensamble Lírica Disidente. Así como Poema de Chile recorre el territorio desde la mirada de Gabriela Mistral, No Tengan Miedo Si Viene La Niebla propone un viaje hacia su interior, enfrentando sus contradicciones y su legado.

Lírica Disidente es una organización artística que busca revolucionar la ópera para que sea un arte vivo, cotidiano y popular. Durante 2025 realizó su tercera versión de ENOI, que culminó con el estreno de Don Giovanni de W.A. Mozart. Esta ópera junto a otras producciones estrenadas en la primera mitad de esta década como Una Ópera Mágica en Chiloé, Il Barbiere di Siviglia, El Viaje de Invierno, Heroínas del Maule, Dido & Eneas y La Liberación de Ruggiero tuvieron exitosas temporadas en diferentes escenarios del país, llegando a personas que por primera vez asistían a una ópera, proponiendo una mirada vanguardista y renovadora en el género lírico. La organización fue reconocida con el Premio a las Artes Escénicas Presidente de la República 2024, en la categoría de Artista Emergente, un hito que reconoce a través de nuevas producciones, la renovación de sus públicos, e iniciativas de formación y fomento de la ópera.

No Tengan Miedo Si Viene La Niebla – Lírica Disidente

Galería CA660 – Fundación Corpartes

Jueves 12 de marzo – 20:00 hrs (Estreno y Conversatorio)

Viernes 13 de marzo – 20:00 hrs (Función y Conversatorio)

Público General: $20.000

Entradas a través de Ticketplus.

Duración: 40 minutos

Edad sugerida: desde los 16 años

Ficha Artística

Creadoras

Composición Musical: María Valenzuela

Dramaturgia: Amada Ceballos

Cuerpo artístico

Gabriela Mistral: Valeria Vega Matus (Mezzosoprano)

Lucila Godoy: Gerardo Mondaca (Tenor)

Amanda Labarca: Francisca Jünemann (Soprano)

Ensamble Lírica Disidente

Dirección Artística

Dirección Escénica: Ignacio Ramírez

Dirección Musical: Miguel Ángel Castro

Producción Artística

Producción General: Nicolás Vásquez

Diseño Escénico: Valentina Maldonado Del Otero

Escenografía: Roberto Berner

La ópera “No tengan miedo si viene la niebla” presentada por Fundación CorpArtes, es un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.