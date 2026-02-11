Roberto Bravo y Andrea Cárdenas en Puerto Montt

Teatro Diego Rivera, Quillota 116, Puerto Montt.

Sábado 14 de febrero – 19:30 horas.

El reconocido pianista Roberto Bravo regresa a nuestro escenario junto a la destacada cantante lírica Andrea Cárdenas para ofrecer un concierto íntimo dedicado a los enamorados.

El programa recorrerá lo mejor del cancionero latinoamericano, incluyendo emocionantes interpretaciones de piezas de Víctor Jara, Astor Piazzolla, Silvio Rodríguez y el romanticismo inigualable de Armando Manzanero.