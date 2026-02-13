Presentación de libro “Escuchando Radio. Canciones que inspiraron a Jorge González”

Sala de Lectura BiblioMás, Palacio Pereira, Huérfanos 1515, Santiago.

Viernes 13 de febrero – 18:00 horas.

Publicado por Editorial Pehuén, el libro de la periodista y escritora Johanna Watson reúne conversaciones íntimas con Jorge González en torno a once canciones fundamentales en su vida: aquellas que marcaron su formación musical, su sensibilidad artística y su mirada sobre el mundo.

Más que una biografía, “Escuchando Radio” es un recorrido por la memoria sonora y emocional de uno de los músicos más influyentes de Chile.

La jornada contará con la participación especial de Tomo Como Rey, quienes ofrecerán una presentación acústica especialmente preparada para esta ocasión.

La actividad es abierta al público hasta completar aforo.