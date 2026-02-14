Audiciones para Coro Polifónico de Rancagua

Cáceres 316, Rancagua.

1 de marzo – 11:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

El Coro Polifónico de Rancagua abrió su convocatoria para sumar nuevas voces a su temporada 2026, en su décimo aniversario, invitando a personas interesadas en vivir una experiencia musical formativa y comunitaria.

Las audiciones se realizarán el domingo 1 de marzo, entre las 11:00 y las 19:00 horas, en Cáceres 316, Rancagua. En la instancia, cada postulante deberá interpretar un extracto de una canción u obra coral a su elección, pieza que le permita mostrar sus cualidades vocales, expresividad y afinidad con el repertorio coral.

Sebastián Inostroza, docente de la Universidad Católica y director del coro, lidera el proyecto con un enfoque formativo que busca potenciar tanto el crecimiento vocal como la experiencia musical integral de cada integrante.

“El coro es un espacio donde no solo se aprende técnica vocal, sino también se construye comunidad. Nuestro objetivo es que cada persona que se integre pueda desarrollarse musicalmente, pero también sentirse parte de un proyecto artístico que emociona y conecta”, señaló Inostroza, invitando a quienes quieran participar a inscribirse en las audiciones.

El año 2026 el coro cumple 10 años de trayectoria en la región de O’Higgins, por lo que prepara varios repertorios y conciertos en diversos escenarios, para lo cual se requiere contar con más voces.

ENSAYOS

Los ensayos de la agrupación se realizan los viernes y sábados en el Campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins (UOH), institución que apoya el trabajo del conjunto y facilita el espacio para el desarrollo de sus actividades.

El Coro Polifónico de Rancagua está integrado por cantantes de distintas edades y trayectorias, y se ha consolidado como un espacio de encuentro en torno a la música coral, posicionándose como una de las agrupaciones corales importantes a nivel nacional.

La instancia ofrece capacitación constante, además de oportunidades de presentarse en distintos escenarios de la región y del país, promoviendo el acceso y la difusión de este arte.