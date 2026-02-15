Talleres de verano en Copiapó

Sectores de Alameda, El Palomar y Paipote

16 al 27 de febrero.

Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al WhatsApp +56 9 9451 3145 o al correo cultura.copiapo@copiapo.cl.

Bajo la premisa de seguir disfrutando del verano y de los encuentros que nacen al alero del arte y la creatividad, el Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Municipalidad de Copiapó invita a la comunidad a inscribirse en los Talleres de Experiencias Artísticas de Verano, una iniciativa gratuita con inscripción previa.

Las actividades se desarrollarán en los sectores de la Alameda, El Palomar y Paipote, transformando distintos espacios de la comuna en puntos de creación, juego y expresión colectiva, orientados a diversas edades. A su vez, se busca promover instancias intergeneracionales, donde la participación familiar y los vínculos afectivos se fortalecen a través de la práctica artística.

SALA DE CÁMARA

Taller coreográfico – Estilos urbanos

Lunes 16, Miércoles 18, Viernes 20

Lunes 23, Miércoles 25, Viernes 27

11:00 a 13:00 hrs

Desde 15 años en adelante (con experiencia previa en coreografía urbana)

Taller orientado a jóvenes con experiencia, enfocado en la creación coreográfica colectiva y el desarrollo escénico.

Pintura y Mural Familiar

Lunes 16, Miércoles 18, Viernes 20

Lunes 23, Miércoles 25, Viernes 27

11:00 a 13:00 hrs

Dirigido a familias y niñeces

Espacio de creación visual colectiva que fortalece la identidad territorial mediante el trabajo colaborativo, invitando a plasmar colores, historias y afectos compartidos.

Teatro y Pasacalle

Martes 17, Miércoles 18, Jueves 19

Martes 24, Miércoles 25, Jueves 26

15:30 a 17:30 hrs

Desde los 10 años en adelante

Taller escénico enfocado en la creación de personajes y acciones teatrales comunitarias.

Danza Polinesia (Transgeneracional)

Lunes 16, Martes 17, Jueves 19

Lunes 23, Martes 24, Jueves 26

18:00 a 20:00 hrs

Todas las edades

Taller de expresión corporal que integra ritmo, coordinación y experiencia cultural. Puede disfrutarse en familia, celebrando el movimiento como un lenguaje común.

CENTRO COMUNITARIO EL PALOMAR

Reciclaje Textil: Eco-Diseño

Martes 17, Miércoles 18, Viernes 20

Martes 24, Miércoles 25, Viernes 27

18:00 a 20:00 hrs

Desde los 10 años en adelante – experiencia familiar

Taller creativo donde se reutilizan prendas y textiles en desuso para transformarlos en nuevas piezas mediante técnicas de rediseño. Promueve la creatividad, la conciencia ambiental y el valor de lo hecho en conjunto.

Stop Motion

Lunes 16, Miércoles 18, Viernes 20

Lunes 23, Miércoles 25, Viernes 27

11:00 a 13:00 hrs

Niños y niñas

Taller audiovisual de animación donde se crean pequeñas piezas mediante la técnica de stop motion.

Taller de Música

Lunes 16, Martes 17, Jueves 19

Lunes 23, Martes 24, Jueves 26

17:00 a 19:00 hrs

Desde los 10 años en adelante

Espacio de exploración sonora y musical a través del ritmo y el uso de instrumentos menores.

CENTRO COMUNITARIO PAIPOTE

Taller de Circo

Lunes 16, Martes 17, Miércoles 18

Lunes 23, Martes 24, Miércoles 25

10:30 a 12:30 hrs

Niños, niñas y jóvenes

Taller enfocado en acrobacia básica, equilibrio, coordinación y trabajo colaborativo.

Taller Familiar de Fanzine – Entre Tinta y Pliegues

Lunes 16, Viernes 20 y Lunes 23

10:00 a 12:00 hrs

Desde los 10 años en adelante – abierto a toda la familia

Espacio intergeneracional de creación editorial que integra escritura e ilustración como una experiencia creativa compartida, donde las ideas se transforman en páginas vivas.

El 28 de febrero, las experiencias artísticas culminarán con una muestra abierta a la comunidad en el sector de la Alameda.

“Estamos muy contentos de seguir llevando el arte y la cultura a los distintos sectores de nuestra comuna, promoviendo un verano activo sin tener que salir de Copiapó, esto lo vamos a estar fomentando desde nuestro Departamento de Cultura, Arte y Patrimonio durante todo el año”, destacó el alcalde Maglio Cicardini Neyra.

Desde el Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Municipalidad de Copiapó invitan a la comunidad a seguir su cuenta de Instagram @cultura.copiapo.cl, donde se difunden actividades gratuitas y abiertas a la comunidad que se desarrollan durante todo el año en distintos puntos de la ciudad.