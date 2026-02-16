Ópera Boutique en Centro Arte Alameda

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro Universidad de Chile.

4 de marzo – 19:30 horas.

Entradas AQUÍ.

Roxana Diaz Vanden-Bosch, cantante FIA (Fundación Ibáñez Atkinson), es una de las sopranos dramáticas chilenas con mayor proyección internacional.

Presentará un programa que reúne obras de Puccini, Verdi, Giordano y más, con una particular propuesta escénica junto a la actriz Nathalia Aragonese, articulando las temáticas de las distintas óperas.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en Europa, presentándose en escenarios de alto prestigio como el Teatro Regio di Parma, el Festival dei Due Mondi, el Teatro Pavarotti-Freni de Módena, el Palau de les Arts de Valencia, entre otros, interpretando roles emblemáticos del repertorio operístico.

La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.