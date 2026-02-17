Musical sobre Michael Jackson en Centro Parque

Centro Parque, Presidente Riesco 5330, Las Condes.

10 y 11 de abril – 21:00 horas.

Entradas AQUÍ.

En un año en que el nombre de Michael Jackson volverá a ocupar un lugar central en la conversación cultural global con el próximo estreno de su película biográfica, Chile vivirá una antesala escénica de ese fenómeno internacional.

El 10 y 11 de abril, Centro Parque será el escenario de THE LEGEND – La Historia del Rey del Pop, una obra musical de alto estándar artístico que no imita al ícono: lo interpreta desde el lenguaje del teatro contemporáneo.

Es un montaje escénico con estructura narrativa, dirección autoral y un elenco profesional que aborda la figura de Michael Jackson desde una mirada emocional y humana. La obra propone un recorrido que no solo celebra sus grandes éxitos, sino que también explora la complejidad de convertirse en leyenda y el costo personal de sostener ese lugar.

Dirigida por Gustavo Becerra, la puesta en escena reúne a más de 22 artistas entre bailarines, cantantes y músicos en vivo, desplegando una propuesta visual de alto impacto con pantallas LED, escenografías dinámicas y una coreografía diseñada desde la técnica y el rigor profesional.

“THE LEGEND no busca repetir una coreografía ni reproducir un gesto icónico. Nos interesa contar la historia desde el ser humano que existía detrás del mito. Michael fue un artista monumental, pero también un hombre enfrentado a sus propios miedos y exigencias. Esta obra se construye desde esa mirada: comprender cómo se forma una leyenda y cuál es el costo emocional de sostenerla”, explica Gustavo Becerra, director artístico del montaje.

El rol protagónico recae en Sebastián Suárez, quien asume el desafío de interpretar —no imitar— al Rey del Pop en una propuesta que privilegia la actuación dramática por sobre el disfraz.

“El mayor desafío no es bailar como Michael Jackson. Es comprenderlo. Estudiar su fragilidad, su obsesión por la perfección, su complejidad. El trabajo actoral es lo más exigente: encontrar un equilibrio entre honrar su legado y construir una interpretación teatral propia, sin caer en la imitación. No es disfrazarse de Michael; es habitar su historia”, señala Suárez.