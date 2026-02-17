Obra “La contadora de películas” en Teatro CA660

Teatro CA660, Rosario Norte 660, Las Condes.

Jueves 23 y el viernes 24 de abril – 20:00 horas.

Luego de un estreno mundial en 2015 en el Teatro CA660, la obra “La contadora de películas”, inspirada en la novela del escritor chileno Hernán Rivera Letelier, regresará a la cartelera de Fundación Corpartes.

“En este caso siento que salí perdiendo, porque a mi gusto quedó mucho mejor que el libro”. Así sintetizó el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2022, Hernán Rivera Letelier, la calidad del montaje de Teatrocinema para su novela La contadora de películas.

El aplaudido montaje –coproducción de Teatrocinema y Fundación CorpArtes–, ha realizado giras por distintos teatros y países con el reconocimiento del público y la crítica especializada, y fue en 2023 que dio su última función en el Teatro CA660, en el marco de la retrospectiva de ocho obras que presentó la compañía.

Con la dirección de Juan Carlos Zagal y un destacado elenco conformado por Laura Pizarro, Sofía Zagal, Christian Aguilera, Daniel Gallo y Luciano Reinoso, la obra cuenta la historia de María Margarita, una niña que, al convertirse en mujer, ha sido elegida la mejor contadora de películas del campamento minero de la salitrera.

Pero el campamento, sus habitantes, así como el salitre mismo, están condenados a la extinción. En el curso de una vida, todo desaparece y se esfuma. Solo quedará María Margarita y sus fantasmas, los habitantes de sus fantasías.

“Hemos sido testigos del trabajo detrás de cada obra de Teatrocinema y su aporte a las artes escénicas es innegable. Nuestro público siempre valora tenerlos en la cartelera y es una invitación a volver a disfrutar de una de las mejores compañías de Chile.

Traer La contadora de películas es especialmente significativo para nosotros, ya que se trata de una coproducción de Fundación CorpArtes que tuvo su estreno en el Teatro CA660 hace más de una década”, señala José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

Ficha artística

Autor de la novela: Hernán Rivera Letelier

Adaptación teatral: Laura Pizarro, Dauno Totoro, Julián Marras, Montserrat Antileo Antequera y Zagal

Elenco: Laura Pizarro, Sofía Zagal, Christian Aguilera, Daniel Gallo y Luciano Reinoso

Dirección general: Zagal

SOBRE TEATROCINEMA

En el año 2005 nace la compañía TEATROCINEMA cuando sus fundadores, Laura Pizarro y Zagal, junto a un colectivo artístico multidisciplinario se embarcan en la experimentación e investigación de mezclar, fusionar, fundir (y confundir) elementos esenciales del teatro, el cine, la fotografía, el cómic, la animación tanto 2D como 3D, la literatura, la composición musical y la acción en vivo sobre el escenario.

Sus fundadores, después de haber culminado un ciclo creativo de 18 fructíferos años siendo LA TROPPA, comparten y vuelcan su experiencia junto a este grupo de creadores en la búsqueda de un lenguaje nuevo, propio, único, llegando a plasmar el concepto de “El Teatro de la Luz”, y “El Viaje Instantáneo en el Tiempo y el Espacio”. El cuerpo, la actriz, el actor y la materia son envueltos orgánicamente por el juego visual, virtual, sonoro y musical, llegando a habitar más allá de las dos y tres dimensiones, abriendo y proponiendo un “multiverso” compositivo.

La compañía ha creado las obras “SIN SANGRE” (2007), “EL HOMBRE QUE DABA DE BEBER A LAS MARIPOSAS” (2010), “HISTORIA DE AMOR” (2013), “LA CONTADORA DE PELÍCULAS” (2015), “EL CANTO DE LA TIERRA” (2018), “EL SUEÑO DE MO” (2018), “PATO, PATITO” (2019), “PLATA QUEMADA” (2019), “ROSA” (2022) y “KAORI” (2022).

Esta obra es una coproducción entre Teatrocinema y Fundación CorpArtes.

La obra “La contadora de películas” presentada por Fundación CorpArtes, es un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.