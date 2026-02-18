Publicidad
Bierfest Santiago CULTURA Crédito: Cedida

Bierfest Santiago

Por: El Mostrador Cultura

  • Parque Padre Hurtado, Avda. Francisco Bilbao Nº8105, La Reina.
  • Sábado 28 de febrero – 12:00 horas.
  • Entradas AQUÍ.

El festival cervecero más grande del país reunirá grandes bandas y oferta gastronómica un entorno seguro.

En esta edición, Alex Anwandter lidera un cartel que cruza generaciones y estilos dentro de la escena nacional, acompañado por Los Mox, Nxrcisistxs, Glup, De Saloon y Gufi.

