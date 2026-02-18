Fiesta de música electrónica TMPRL en Parque de los Gasómetros

Parque de los Gasómetros, Antofagasta 3424, Estación Central.

18 de abril.

Entradas AQUÍ.

El próximo 18 de abril debutará TMPRL, una nueva fiesta de música electrónica que apuesta por resignificar la ciudad a través del arte, la arquitectura y el sonido. El evento se realizará en el histórico Parque de los Gasómetros, complejo industrial ubicado en Estación Central que abrirá por primera vez sus puertas a un encuentro de estas características.

La iniciativa surge de la alianza entre Street Machine, DAME y FOMO, tres proyectos vinculados a la producción y curaduría de música electrónica en Santiago. El objetivo es recuperar espacios industriales con valor patrimonial para transformarlos en plataformas de expresión contemporánea, vinculando la memoria urbana con nuevas formas de habitar la ciudad.

Para esta primera edición, TMPRL utilizará la infraestructura original del recinto, incluyendo gasómetros y naves de hierro y ladrillo, como parte central de la experiencia. La propuesta busca integrar la arquitectura industrial al diseño del evento, generando un diálogo entre patrimonio y cultura electrónica en un espacio inédito para la escena local.

En el plano musical, la fiesta estará enfocada en el techno de Detroit, el minimalismo y el house de alta fidelidad. La curaduría contemplará artistas internacionales y talentos nacionales, con énfasis en la calidad sonora y la vanguardia estética. Además, el encuentro incluirá intervenciones visuales, arte lumínico y propuestas audiovisuales que convivirán con la estructura del recinto.

Desde la organización señalan que TMPRL se concibe como un espacio seguro y de respeto, promoviendo la libre expresión y la convivencia sin etiquetas. En los próximos días se dará a conocer el line up oficial y el inicio de la venta de entradas para esta primera edición, que busca instalarse como un nuevo hito en el circuito electrónico de la capital.