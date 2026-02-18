“La tertulia del trueque” en Teatro Nescafé de las Artes

Teatro Nescafé de las Artes, Manuel Montt 032, Providencia.

Sábado 7 de marzo – 20:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Luego de su exitoso debut en noviembre pasado, TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES nuevamente programará el montaje “La tertulia del trueque”, ahora el sábado 7 de marzo.

En el contexto de la conmemoración del Día de la Mujer (8 de marzo), la sexta creación de la célebre compañía músico/teatral chilena La Corre y Vuela (montaje con que celebrara una década de trayectoria) nuevamente desplegará música, trajes, así como maquillajes, para consolidar la presencia de mujeres en esta agrupación, a la par de un sello artístico propio.

“La tertulia del trueque” es una apuesta innovadora que incorpora abuelas marionetas que cantan y actúan como protagonistas de una dramaturgia creada a partir de testimonios reales de personas mayores, cuyos relatos, tras un periodo de convivencia e investigación con el coro Voces Doradas de Quinta Normal, recoge experiencias vitales para escenificarlas, reflexionando así sobre la memoria, el envejecimiento, además de la transmisión intergeneracional.

De esta forma la nueva obra de la compañía La Corre y Vuela desplegará un ejercicio multidisciplinario que abarca murga, teatro de sala, música en vivo y accesibilidad en lengua de señas (este último detalle incorporado como decisión política/artística desde 2022) para tener una experiencia inclusiva que, además de estar orientada a todo público, dialoga directamente con la comunidad sorda.

De hecho, como parte esencial de la dramaturgia, una de las abuelas marionetas será encarnada por una intérprete en lengua de señas.

“La tertulia del trueque” es un proyecto financiado por Fondart Nacional de Artes Escénicas bajo la línea de creación y/o producción de montajes escénicos/títeres convocatoria 2025.

Ficha artística:

Dirección artística: Victoria Núñez Donoso

Dirección escénica: Diego Belmar

Dirección musical: Sebastián Pavez

Diseño escénico: Valentina San Juan Standen

Construcción y manipulación de marionetas: Catalina Bize

Asesoría en LSCH: Marce Fredz

Intérprete LSCH: Clara Quintanilla

Banda: Jerónimo Carrasco, Mauricio Campos, Pablo Morales, Sebastián Pavez

Coro: Clara Quintanilla, Javiera Wilson, Natalia Parra, Pamela Vera, Valentina Compagnon, Cristina Cárdenas, Sofia Montoya, Macarena González, Daniela Errázuriz, Camila Castro, Victoria Núñez

Sonido: Sergio González y Juan Curiche

Iluminación: Valentina San Juan

Gestión de prensa: Catalina Rojas

Producción: Carmen Mellado

Gráficas: Macarena González

Fotografías: Nicolás Calderón

Participación en proceso investigativo: Coro Voces Doradas de Quinta Normal