Los Tetas en Club Amanda

Club Amanda, Embajador Doussinague 1767, Local D 0027, Vitacura.

Sábado 7 de marzo – 20:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Con una trayectoria que marcó a toda una generación y un presente activo que demuestra vigencia creativa, la banda promete una noche donde el groove será protagonista. Su reciente paso por Surfestival dejó en evidencia que la conexión con el público sigue intacta.

En Club Amanda, el grupo desplegará un repertorio cargado de clásicos indispensables como “La Medicina”, “Corazón de Sandía”, “Cha cha cha” y “Porcel”, canciones que definieron el sonido funk en Chile y que siguen encendiendo pistas. A eso se suman sus más recientes singles, “Cómo te sientes” y “Flaitelegante”, confirmando que la banda no solo vive de su legado, sino que continúa expandiendo su propuesta sonora.

La noche no termina, tras el concierto, la fiesta continúa con un post show dedicado al funk, soul y grooves clásicos, extendiendo la experiencia hasta altas horas y manteniendo la pista en movimiento.