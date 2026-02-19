Presentación del libro “Lo que hay que soñar hay que vivirlo, una crónica musical sobre el Macha”
- Casa Conejo, calle Brown Norte 10, Ñuñoa
- Jueves 5 de marzo – 20:00 horas.
Este libro de Cristóbal González Lorca es el primero que se escribe y se publica acerca de Aldo Asenjo, El Macha, líder de las bandas Lafloripondio, Chico Trujillo, y El Bloque Depresivo. La publicación independiente ha generado un gran interés en medios especializados en música y cultura, así como también en el público que ha sido seguidor de los proyectos liderados por este querido músico chileno.
El texto que se lanzó oficialmente en septiembre del 2025 y se ha presentado con éxito en Santiago, Valparaíso, Villa Alemana, Quilpué, Curicó y Barcelona, España. El libro ya va por su segunda edición y para celebrar esté éxito, se diseñó esta gran actividad con diversos panelistas y música en vivo, que comentarán el texto y amenizarán la jornada.
Participantes:
– Autor: Cristóbal González Lorca
– Panelistas: Muriel Riveros, Ítalo Franzani, Negrito Medel, Bernardita Ruffinelli, Andrea Ocampo, Lorena Ardito, Catalina Lufin
– Músicos: Nata Lajoya, Bea Latin Singer, Claudio Benavides (Kekoyoma)
Programa:
– Presentación del libro
– Conversación sobre el trayecto de Aldo “Macha” Asenjo
– Música en vivo con canciones de Lafloripondio, Chico Trujillo, y El Bloque Depresivo
