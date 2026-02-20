Festival de Verano “Sale el Sol” Especial 5 Bandas Tributo en Providencia



Jardín de las Artes, Fundación Cultural de Providencia, Av. Nueva Providencia 1995, Metro Pedro de Valdivia.

27 y 28 de febrero.

Entrada liberada y cupos limitados, hasta llenar la capacidad.

Con una especial convocatoria a celebrar el fin del verano, el VI Festival de Verano “Sale el Sol” de Providencia, culminará sus actividades con la presentación de cinco bandas tributo a reconocidos artistas íconos, como Michael Jackson, Madonna, Aerosmith, Bowie y The Cranberries.

Será con la presentación de cinco conjuntos.

Programa:

Viernes 27 de febrero

• 19:00 hrs: Grupo Atómica X – Tributo a The Cranberries

Agrupación nacional encabezada por la cantante Lía Laura, quien ha perfeccionado el particular registro vocal de la fallecida Dolores O’Riordan. La acompañan músicos de amplia trayectoria: el baterista valdiviano Alfredo Quezada, el bajista Mario Cáceres y el guitarrista Óscar Olivares. A diferencia de otros tributos, Atómica X apuesta por una recreación meticulosa de los arreglos que hicieron famosa a la banda de Limerick durante sus tres décadas de historia (1989-2019).

• 20:00 hrs: Grupo Aerorocks – Tributo a Aerosmith

Aerorocks banda tributo chilena a Aerosmith, reconocida por recrear con alta fidelidad la energía, voz y estilo de la legendaria agrupación estadounidense, enfocándose en sus grandes clásicos. Destaca por capturar la esencia de Steven Tyler y Joe Perry en un show enérgico, con su líder y voz principal Marcos Iglesias.

Sábado 28 de febrero

• 18:00 hrs: Benjamín Ramírez -Tributo a Michael Jackson

Ramírez, un joven publicista, logra ponerse en la piel del Rey del Pop como un doble y homenajear al cantante con sus dotes artísticos, de voz y baile. Participó así en el programa de CHV “Yo Soy”.

• 19:00 hrs: Carolina De La Rosa -Tributo a Madonna

Reconocida imitadora de la diva Madonna en diversos programas de televisión, De la Rosa enciende el escenario con su mejor performance en éxitos como “material Girl” o “Like a Virgin” como lo demostró en su destacada participación en el programa de CHV “Yo Soy”.

• 20:00 hrs: Legend, con Christian Tolozza – Tributo a David Bowie Starman

Reviviendo la magia de David Bowie, Tolozza ha conquistado Latinoamérica. Su participación en el programa de TVN “Mi Nombre Es”, con su impecable representación del camaleón del rock, llena de magia, técnica vocal y una puesta en escena inolvidable, ha conquistado a las grandes audiencias rockeras de la región.