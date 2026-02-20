Muestra “Vibran las calles” de Javier Godoy

Galería 18, Estación La Virgen, Ascensor Cerro 18, Lo Barnechea.

11 de marzo al 14 de junio.

Lunes a viernes: 6:30 a 22:00 horas. Sábado y domingo: 7:30 a 21:00 horas.

Más información AQUÍ.

La muestra compila cerca de 150 imágenes del destacado fotógrafo nacional Javier Godoy, centradas en el fútbol como fenómeno social en Chile.

El registro abarca un periodo de tres décadas, en las que el artista se aproximó al deporte rey no desde el juego o los resultados, sino que poniendo el foco en los hinchas y los escenarios donde se disfruta el fútbol.

“Vibran las calles” tiene como origen un fotolibro publicado por FLACH Ediciones con el título Fútbol/Fotografía (2023).