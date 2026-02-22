Sonata Arctica en Teatro Coliseo

Teatro Coliseo, Nataniel Cox 59, Metro La Moneda.

Domingo 27 de septiembre – 20:00 horas .

Entradas AQUÍ.

Hace aproximadamente 30 años, un grupo de jóvenes se reunió para tocar música en la pequeña ciudad de Kemi, en Finlandia. Lo que comenzó como un pasatiempo terminó convirtiéndose en un viaje extraordinario que los llevaría a recorrer el mundo durante tres décadas escribiendo historias.

Con 11 álbumes de estudio y más de 1.500 presentaciones en más de 50 países, Sonata Arctica ha consolidado su nombre en la historia del heavy metal internacional, transformándose en una de las agrupaciones más influyentes del power metal melódico.

En 2026, la banda emprenderá su 30th Anniversary World Tour, una gira mundial que celebrará su carrera interpretando sus canciones más conocidas y también selectas joyas ocultas para sus fanáticos alrededor del planeta.

Como explicó su vocalista y compositor Tony Kakko: “La única forma correcta de celebrar 30 años de Sonata Arctica y la música que hemos creado es salir de gira y hacerlo junto a todos ustedes, en un tour especial, con un setlist especial en el que hemos destilado la esencia de estas tres décadas de aventuras musicales. Y, por supuesto, al mismo tiempo trabajar en nuestro duodécimo álbum de estudio. ¡Esta será una gira para recordar!”