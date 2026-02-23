Becas para cursar el diplomado de Microcuradurías de Bienal Saco
- Escribir a diplomado@proyectosaco.cl.
SACO está entregando 15 becas con cobertura total o parcial de la mensualidad de la tercera edición del diplomado Microcuradurías.
Este apoyo económico se estructura de la siguiente manera:
Si vives en Antofagasta, puedes solicitar una de las 10 becas del 100% en el costo total del diplomado.
Si vives en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá o Atacama, puedes optar por una de las 3 becas del 80% en el costo total de la mensualidad.
Si vives en cualquier otra región de Chile, puedes postular por una de las 2 becas del 60% en el costo total.
¿Cómo postular a la beca?
Escribe a diplomado@proyectosaco.cl solicitando este beneficio, enviando tu CV/Portafolio y una carta de motivación en la que cuentes por qué es importante para ti formarte en Microcuradurías.
Si no alcanzas o no calificas para optar a este apoyo, ¡no te preocupes!. Puedes formar parte del diplomado y desarrollar tu pensamiento crítico al especializarte en la curaduría de arte contemporáneo a través de sus cupos pagados.
Cuerpo docente
Equipo docente este año esta compuesto por 22 profesionales de 10 países: Chile, Bolivia, Paraguay, Polonia, España, Brasil, Argentina, Alemania, Uruguay y México.
Bloque A Backround
Cuauhtémoc Medina / Curaduría: concepto, genealogía y prácticas
Helena Horta / Arte antes del arte en la cultura atacameña
Lía Colombino / Aproximación al origen de la curaduría
Pedro Donoso / Arte y naturaleza
Gabriela Saldias / El neobarroco como encuentro creativo de las manifestaciones estéticas americanas
Juan Fabbri / Curaduría en países del altiplano, dentro del cubo blanco
Dagmara Wyskiel / Residencias, contextualizaciones e inmersiones territoriales
Eduardo Caballero / Teorías del paisaje y cultura visual
Bloque B Contexto
Ignacio Szmulewicz / Arte, ciudad y espacio público
Melanie Garland / Curaduría del cuidado: Prácticas éticas y decoloniales en trabajo comunitario
Yana Tamayo / Tierras, geografías y arte. Mapeos afectivos
Fernando García / Martadero, estudio del caso
Roxana Ramos / Puno/Cuzco, Cochabamba, Arica/Iquique, Salta/Jujuy/Tucumán, Arequipa/Tacna. Reconstrucción de caminos
Marcos Figueroa / Curaduría como área de liderazgo intelectual – técnicas de manejo y trabajo con artistas
Alejandro Weiss / La ciencia. Interacciones simbióticas y la deconstrucción de los cajones decimonónicos del conocimiento
Fernando Foglino / La palabra que simboliza. Entre la poesía y la visualidad
Bloque C Praxis
Carolina Lara / La palabra que comunica. Prácticas escriturales
Romina Yere / La tierra. De lo impuro. Taller de alfarería
Gladys Hayashida / Ecosistemas de resistencia, explorando el río Loa
Silvia Lisoni / El cielo. Cosmovisiones y astronomía occidental
José Ricra / El ser humano y el cosmos: Cosmovisiones e historia de la astronomía
Rainer Krause / El sonido. Arte sonoro entre cemento y entre cerros
