Becas para cursar el diplomado de Microcuradurías de Bienal Saco

Escribir a diplomado@proyectosaco.cl.

SACO está entregando 15 becas con cobertura total o parcial de la mensualidad de la tercera edición del diplomado Microcuradurías.

Este apoyo económico se estructura de la siguiente manera:

Si vives en Antofagasta, puedes solicitar una de las 10 becas del 100% en el costo total del diplomado.

Si vives en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá o Atacama, puedes optar por una de las 3 becas del 80% en el costo total de la mensualidad.

Si vives en cualquier otra región de Chile, puedes postular por una de las 2 becas del 60% en el costo total.

¿Cómo postular a la beca?

Escribe a diplomado@proyectosaco.cl solicitando este beneficio, enviando tu CV/Portafolio y una carta de motivación en la que cuentes por qué es importante para ti formarte en Microcuradurías.

Si no alcanzas o no calificas para optar a este apoyo, ¡no te preocupes!. Puedes formar parte del diplomado y desarrollar tu pensamiento crítico al especializarte en la curaduría de arte contemporáneo a través de sus cupos pagados.

Cuerpo docente

Equipo docente este año esta compuesto por 22 profesionales de 10 países: Chile, Bolivia, Paraguay, Polonia, España, Brasil, Argentina, Alemania, Uruguay y México.

Bloque A Backround

Cuauhtémoc Medina / Curaduría: concepto, genealogía y prácticas

Helena Horta / Arte antes del arte en la cultura atacameña

Lía Colombino / Aproximación al origen de la curaduría

Pedro Donoso / Arte y naturaleza

Gabriela Saldias / El neobarroco como encuentro creativo de las manifestaciones estéticas americanas

Juan Fabbri / Curaduría en países del altiplano, dentro del cubo blanco

Dagmara Wyskiel / Residencias, contextualizaciones e inmersiones territoriales

Eduardo Caballero / Teorías del paisaje y cultura visual

Bloque B Contexto

Ignacio Szmulewicz / Arte, ciudad y espacio público

Melanie Garland / Curaduría del cuidado: Prácticas éticas y decoloniales en trabajo comunitario

Yana Tamayo / Tierras, geografías y arte. Mapeos afectivos

Fernando García / Martadero, estudio del caso

Roxana Ramos / Puno/Cuzco, Cochabamba, Arica/Iquique, Salta/Jujuy/Tucumán, Arequipa/Tacna. Reconstrucción de caminos

Marcos Figueroa / Curaduría como área de liderazgo intelectual – técnicas de manejo y trabajo con artistas

Alejandro Weiss / La ciencia. Interacciones simbióticas y la deconstrucción de los cajones decimonónicos del conocimiento

Fernando Foglino / La palabra que simboliza. Entre la poesía y la visualidad

Bloque C Praxis

Carolina Lara / La palabra que comunica. Prácticas escriturales

Romina Yere / La tierra. De lo impuro. Taller de alfarería

Gladys Hayashida / Ecosistemas de resistencia, explorando el río Loa

Silvia Lisoni / El cielo. Cosmovisiones y astronomía occidental

José Ricra / El ser humano y el cosmos: Cosmovisiones e historia de la astronomía

Rainer Krause / El sonido. Arte sonoro entre cemento y entre cerros