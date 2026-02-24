Festival Pangue 2026 en Región de Valparaíso

Lo Blanco, parcela 43 Panquehue, Haras Lonco, región de Valparaíso.

Inauguración: 21 de marzo – 17:30 horas .

Museo Arte Al Límite presenta Festival Pangue 2026, que en su segunda versión presentará una selección de videos con convocatoria abierta a más de 12 países latinoamericanos.

Será tras una convocatoria abierta a diversos países de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica, entre otros.

En esta ocasión se priorizarán temas ambientales (como los incendios en el sur de Chile y California), una mirada regional con impacto global. El enfoque curatorial se centrará en proyectos que dialoguen con el planeta y la naturaleza, destacando los procesos, metodologías y ritmos creativos de cada artista.

El jurado internacional está compuesto por Laura Ayala, Curadora independiente (ex curadora del MUSA por más de una década), Guadalajara, México; Gustavo Ortiz, Director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Bogotá, Colombia; Julio Sapollnik: crítico de arte y curador independiente, Buenos Aires, Argentina y Marisa Caichiolo, curadora independiente y fundadora de Building Bridges Art Foundation, Los Ángeles, EE.UU. Los premios del festival serán otorgados por el directorio de la fundación en Los Ángeles y se denominarán “Premios Lidia & Eduardo Rubinstein”, en homenaje a los miembros honorarios del directorio de Building Bridges Art Foundation.

Tras el éxito de la primera edición, el festival ha generado un gran interés en colaboraciones institucionales, consolidándose como una plataforma clave de intercambio entre diversas comunidades artísticas, presentandose en Chile, Estados Unidos y México, como también difundiéndose a gran escala por los artistas participantes y sus representantes a través de redes y otros soportes.

El enfoque práctico y crítico es que se busca mostrar procesos creativos que no solo documentan, sino que cuestionan y proponen rutas de acción, promoviendo un diálogo informado entre artistas, comunidades y públicos.

Exposición “Ella en Foco”

En la misma fecha se inaugurará la exhibición “Ella en Foco”, que propone una lectura de la fotografía contemporánea atravesada por una pregunta íntima: ¿qué significa que las voces femeninas estén en el origen de la creación, la colección y la curaduría?

La muestra, compuesta por 34 obras, ofrece una mirada sensible que sitúa a las mujeres en el centro del ecosistema artístico. A través de la invitación a tres destacadas coleccionistas chilenas: Maya Castro, Geraldine Compton y Andrea Yarur Ready, junto a una selección de veintidos obras de la colección de fotografías femeninas de Ana María Matthei y el Museo Arte Al Limite -el archivo completo comprende 80 imágenes- y el Centro de Fotografía de Los Ángeles (institución invitada desde California). La propuesta estadounidense reúne a nueve artistas bajo la mirada de Rotem Rozental, directora del Centro de Fotografía de Los Ángeles.

Las tres coleccionistas chilenas participan con una artista cada una: Geraldine Compton con Dulce Pinzón, Maya Castro con Liliana Porter, y Andrea Yarur Ready con Eugenia Vargas Pereira. Estas obras dialogan con la colección permanente del Museo AAL de Ana María Mattei (con obras de Nícola Constantino, Marta Amorocho, Zaida González, Rocío Hormazábal, Ana de Obregoso, Allison Jane Hamilton, Celeste Martínez y Cecilia Paredes, entre otras) y con las nueve artistas del Centro de Fotografía de Los Ángeles, entre ellas Aline Smithson, Bootsy Holler, Lisa McCord y Sandra Klein), institución invitada desde Estados Unidos. Cada una de estas piezas son un testimonio de un tejido común, donde la mirada femenina no sólo interpreta, sino que labra un porvenir de visibilidad.

“Cuando la creación y la colección están guiadas por voces femeninas, emergen redes de circulación y narrativas que amplían significativamente la visibilidad de la producción fotográfica femenina”, indica Marisa Caichiolo.

En ese entramado, la mirada femenina teje relaciones que trascienden la pieza aislada: artista y coleccionista, fotógrafa y contexto, obra y colección que se vuelven conversación, puente y memoria. La exhibición propone que la presencia de mujeres en la custodia y en la generación de proyectos fotográficos crea una memoria compartida, capaz de cruzar fronteras y ampliar el espectro de la narrativa y producción femenina.

25 años difundiendo el arte

Este año Arte Al Límite celebra sus 25 años de trayectoria. Fundado por Ana María Matthei y su familia, esta iniciativa cuenta con 111 ediciones en circulación de su revista especializada en arte, siendo una destacada vitrina para artistas nacionales e internacionales, distribuida en más de 275 ferias y bienales del mundo.

Se suman más de 20 libros, un portal web y un gran trabajo en redes, interactuado viralmente a través éstas. Han realizado 100 periódicos de distribución gratuíta, 1.500 entrevistas, una galería de arte y finalmente, un Museo, ubicado en una zona rural de Chile, dando la oportunidad de descentralizar el arte a creadores y observadores , a fin de conocer y aprender de sus trabajos.