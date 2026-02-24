Grupo de bolero Gamuza en Sala Master

Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia.

Sábado 28 de marzo – 19:30 horas .

Gamuza sigue con las actividades promocionales de su primer disco “La Amistad Hecha Bolero”. Luego de su lanzamiento en enero del 2026, la banda estuvo girando durante el verano en un recorrido de 13 presentaciones, entre ellas su primer viaje a Argentina con un show en Bariloche.

Para celebrar el cierre de esta gira de verano 2026, Gamuza tendrá su segudo show de este año en Santiago, agendado para el 28 de marzo en Sala Master.

Este concierto será la oportunidad para ver en vivo el repaso de su EP y de su disco “La Amistad Hecha Bolero”, placa que los ha posicionado como uno de los grandes nombres de la nueva generación del bolero y la música romántica nacional.

Gamuza es una banda chilena de Neoboleros, conformado por Joaquín Mayer (guitarrista), Gonzalo Anais (vocalista) y Diego Casas Cordero (percusiones). La propuesta busca reinterpretar el bolero desde una perspectiva contemporánea, fusionando elementos del bolero clásico con sonidos modernos, además de incursionar en distintos estilos de música latinoamericana.

Formada en 2021, la banda lanzó en 2023 su primer EP “Cuando Empecé a Quererte” con una presentación exitosa en el Teatro Vicente Bianchi, además cuenta con un primer lugar en el IX Concurso SCD de Musicalización de Poesía Vicente Bianchi con “La Rosa Revelada”.

El 2025 iniciaron con una gira de verano, tocando en distintas regiones a nivel nacional, pasando por el sur, zona centro y norte del país, con un total de 10 fechas de las cuales 7 lograron el sold out, pasando por Temuco, Pucón, Osorno, Concepción, Puyehue, Puerto Varas, La Serena, Ovalle, Valparaíso y un cierre en Santiago, comenzando a llamar la atención del circuito chileno, siguiendo con una gira de invierno, pasando por Rancagua, Chillán, Quilpué y 2 veces en Santiago.

En octubre lanzan “La Amistad Hecha Bolero”, su primer larga duración que ha recibido elogios y una amplia notoriedad en la prensa y en la escena musical chilena.