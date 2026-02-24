Publicidad
Jornadas de Observación Astronómica en el Planetario USACH CULTURA Crédito: Archivo

Jornadas de Observación Astronómica en el Planetario USACH

Por: El Mostrador Cultura

  • Planetario USACH, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Metro Estación Central.
  • Miércoles 25 de febrero – 20:30 horas.
  • Más información AQUÍ.

La jornada comenzará con una película FullDome de Planetario, una charla del cielo nocturno y el tradicional Show de constelaciones, donde se podrán ver las estrellas y constelaciones gracias al clásico proyector Carl Zeiss VI.

Se exhibirá la película “Sistema Solar”.

