Jornadas de Observación Astronómica en el Planetario USACH
- Planetario USACH, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Metro Estación Central.
- Miércoles 25 de febrero – 20:30 horas.
La jornada comenzará con una película FullDome de Planetario, una charla del cielo nocturno y el tradicional Show de constelaciones, donde se podrán ver las estrellas y constelaciones gracias al clásico proyector Carl Zeiss VI.
Se exhibirá la película “Sistema Solar”.
