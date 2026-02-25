Obra “Los huesos” en Matucana 100

Centro Cultural Matucana 100, Matucana 100, Santiago.

De jueves 12 de marzo al domingo 29 de marzo.

Jueves y viernes – 20.30 horas / Sábado y domingos – 19:30 horas.

El montaje protagonizado por Marcela Salinas llega al Teatro Principal de Matucana 100 entre el 12 y el 29 de marzo de 2026.

La antropóloga forense sudamericana, R.G. , es experta en trauma óseo. Trabaja identificando víctimas de desaparición forzada en todo el mundo. Tras décadas desarrollando su práctica en un campo que -para nuestro horror y asombro- solo sigue expandiéndose, R.G se dirigió a un grupo de artistas con una petición sencilla pero muy profunda: «He leído los datos que me arrojan los huesos desde la perspectiva de la ciencia y he acabado con cientos de reportes científicos. Quiero saber qué podría emerger si leyéramos los mismos datos con música. Estoy segura de que hay más ahí para ser oído».

Una petición que fue recibida por el equipo artístico de la directora Manuela Infante y cuyo resultado creativo es la obra “Los Huesos”, que se estrenará el 12 de marzo en el Teatro Principal del Centro Cultural Matucana 100.

“Estamos encantadas de haber sido convocadas por R.L -y quizá también por las personas desaparecidas que la convocan a ella- para intentar hacernos cargo de esta petición. Esta es una obra poblada de entidades incompletas. Modos de existencia transicionales e indeterminados, que se sitúan en los márgenes de lo perceptible y lo comprobable. Existencias inestables que emergen de la catástrofe de sentido que supone la desaparición forzada”, señala Infante.

La directora cuenta que “el proceso creativo fue uno de seguir a tientas el camino que las conversaciones entre científica y artistas iba mostrando. A tientas, tal como la antropóloga va tocando los huesos en la fosa, siguiéndonos cuidadosamente y dejando que uno te lleve a otro”.

El montaje, que será protagonizado por Marcela Salinas, se pregunta si es posible que los muertos nos hablen a través de la música, convirtiendo la escena en un espacio para imaginar otras formas de diálogo con lo que persiste más allá de la muerte.

“Marcela es una actriz que es capaz de entrar en diálogo con otros, humanos y no humanos, vivos y muertos que vienen al espacio de ensayo. Ella les trae. Es una tremenda actriz, pero también es una especie de canalizadora. Ese es el trabajo que hizo en Estado Vegetal, y es también el trabajo que hace acá. Necesitaba alguien como ella, capaz de entrar en un espacio indeterminado a escuchar, a responder a un llamado, antes que nada”, comparte Infante.

La propuesta se apoya en una cuidada factura técnica y artística. La dramaturgia fue escrita por Infante junto a Michael de Cock y Marcela Salinas a partir de entrevistas con R.G. La música original es de Matthew Herbert, con diseño sonoro de Infante y Víctor Muñoz. La producción general está a cargo de Carmina Infante y el diseño integral de Rocío Hernández. Participan además Kristian Orellana (utilería y música en vivo), Elizabeth Pérez (vestuario), Dian C. Guevara (coreografía), entre otros.

Co-productores:

KVS Brussels (Bruselas, Bélgica)

Centro Cultural Matucana 100 (Santiago, Chile)

INAEM – Centro Dramático Nacional (Madrid, España)

Riksteatern (Suecia)

NAVE (Santiago, Chile)

FITEI (Porto, Portugal)

Con el apoyo de:

Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Espacio Diana

Duración: 75 minutos

Edad: recomendada para mayores de 14 años.