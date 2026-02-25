Saint Patrick’s Beerfest en Malloco

Centro de Eventos Munich, Av. Balmaceda 2933, Malloco.

21 y 22 de marzo .

Entradas AQUÍ.

Este 21 y 22 de marzo, Malloco será el escenario de una experiencia única, llena de magia, color y tradición, donde el espíritu irlandés se fusiona con la mejor cerveza artesanal y un espectáculo artístico de primer nivel.

En esta edición, el público podrá disfrutar de 14 cervecerías cuidadosamente seleccionadas, que encantarán a los asistentes con este auténtico brebaje mágico.

La propuesta artística contará con la destacada participación de Lia Fail y Bosque de Druidas, quienes ofrecerán espectáculos de alto nivel cargados de misticismo, fuerza y energía. Uno de los grandes hitos de esta versión será la elección del Rey de San Patrick’s, una instancia especialmente diseñada para que el público se involucre activamente y se sienta protagonista de la fiesta.

El escenario recibirá a The Shamrock Mates, Galia, The Andes Highlanders Pipe Band, destacada banda de gaitas y danza, y a Alejandro Trepiana, con los clásicos del rock irlandés. La magia vikinga también dirá presente, culminando con un espectacular show de cierre a cargo de The Shamrock Mates y Fyrat Flowarts.