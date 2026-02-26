Filme “Eterno: Cien años de Colo-Colo” en Cabildo

Teatro Municipal de Cabildo, Calle Lautaro, esquina Ignacio Carrera Pinto, Cabildo.

Sábado 28 de febrero – 19:30 horas.

Entrada liberada.

Tras finalizar con éxito su décimo octava versión, el Festival de Cine Chileno FECICH se extenderá hasta la comuna de Cabildo para ofrecer una función de cine nacional abierta a toda la comunidad, organizada en colaboración con la Municipalidad de Cabildo.

Al respecto, el alcalde Patricio Aliaga, afirmó: “Estamos muy contentos de ser parte de las muestras del Festival de Cine Chileno, porque nos permite acercar a nuestros vecinos y vecinas películas recientemente estrenadas del cine nacional, que muchas veces no llegan a comunas como la nuestra”.

En esta oportunidad se exhibirá el largometraje Eterno: Cien años de Colo-Colo, dirigido por Fernando Lavanderos (Sin Norte) y producido por Fábula. El documental recorre la historia del club deportivo Colo-Colo, considerado el más influyente del país, y propone un viaje por su legado deportivo, social y cultural.

La película reconstruye la memoria viva de una institución que ha atravesado tragedias y celebrado triunfos, consolidándose como un símbolo de identidad nacional. A través de un relato épico y emotivo, la obra une generaciones de hinchas de norte a sur, destacando alegrías, desafíos y la profunda conexión entre el club y su gente. El filme cuenta además con la actuación de Benjamín Vicuña, quien interpreta a David Arellano, fundador y figura clave en la historia alba.

FECICH es organizado por el Centro Cultural Quilpué Audiovisual, financiado por el FNDR del Gobierno Regional de Valparaíso año 2025 y aprobado por el Consejo Regional de Valparaíso y cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Cabildo.