Concierto fotográfico inmersivo “Reflejos de Macondo” en Teatro Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago, Agustina 794, Santiago.

6 y 7 de marzo.

Entradas AQUÍ.

Ad portas del centenario deel Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el Teatro Municipal de Santiago estrena en Chile una innovadora propuesta concebida por la gestora cultural colombiana Sonia Ezquerrena que, fusionando letras, sonidos e imágenes, rinde homenaje a este clásico universal, cuando se cumplen 60 años de su publicación.

Se trata de “Reflejos de Macondo”, un concierto fotográfico inmersivo que se presentará el 6 y 7 de marzo con público sobre el mismo escenario, en una puesta en escena intimista y onírica que permitirá sumergirse en la historia de la familia Buendía a través de los sentidos.

Así, mientras la pianista española María José de Bustos interpreta doce piezas representativas de personajes del universo macondiano, los sugestivos retratos del fotógrafo colombiano Óscar Perfer cobran vida a través de voces en off que relatan pasajes de la novela y un magistral juego de luces a cargo de Giovanny López. Una experiencia que el público podrá disfrutar de manera excepcional desde el mismo escenario de la Sala Principal del Municipal de Santiago, lugar que no solo se convertirá en la plataforma para la pianista, sino también para los asistentes, quienes se ubicarán en las 200 butacas desplegadas en el espacio escénico, logrando apreciar de manera cercana las fotos.

Una apuesta multidisciplinar que ya ha pasado exitosamente por Colombia, Corea del Sur y México y cuyo extenso programa contempla obras como el Preludio, Op. 28, n.° 4, de F. Chopin, en representación del patriarca del clan, José Arcadio Buendía; Allegro bárbaro, de B. Bartok, para personificar al aguerrido Coronel Aureliano Buendía; o el Estudio n.° 2 op.76, de J. Sibelius, reflejando la tumultuosa vida de Remedios Moscote, quien marca el fin de su estirpe.

“Por su enorme belleza estética y profunda emotividad, ‘Reflejos de Macondo’ es uno de los espectáculos imperdibles de la Temporada 2026. Su combinación sonora y visual permite activar los sentidos, adentrarse en las muchas vidas de los Buendía y, finalmente, celebrar uno de los más grandes tesoros literarios de nuestra región. Así es que los invitamos a acompañarnos en el estreno nacional de esta obra, una oportunidad única para ver la música y escuchar las imágenes”, dice Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago.