Cuarteto Ventolera en Puerto Varas

Centro Cultural Bosque Nativo, Vicente Perez Rosales 1309, Puerto Varas.

Sábado 28 de marzo – 19:00 horas.

La entrada es liberada, con aporte voluntario. Inscripciones al correo coordinacionmusica.ccbn@gmail.com.

El grupo presentará un ciclo dedicado a la música chilena contemporánea, poniendo en valor la creación del sur de Chile. Esta segunda temporada de conciertos de compositores locales, presentarán música creada especialmente para esta agrupación.

“El público podrá disfrutar de una propuesta diversa que incluye obras solistas, duetos y repertorio para cuarteto, recorriendo distintas sonoridades y estéticas. Cada pieza ofrece un mundo propio y una historia que busca conectar de manera cercana con la audiencia”, dice Cristóbal Ortiz, flautista de Cuarteto Ventolera.

Todas las obras del programa son estrenos absolutos, lo que representa un compromiso profundo con la creación contemporánea y con el desarrollo del repertorio local. “Estrenar música es un acto de gran valor y respeto dentro del mundo musical, ya que implica dar vida por primera vez a nuevas voces y nuevas miradas”, señala Nicolás Velásquez, clarinetista de la agrupación.

Esta iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales.