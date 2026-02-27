Feria Ch.ACO-16 en Vitacura

Costanera Sur S.J.E. de Balaguer 5600, Vitacura, Santiago, Chile.

25 al 29 de marzo.

Entradas AQUÍ.

El encuentro de arte contemporáneo Ch.ACO-16 incluye galerías de 11 países, descubrir y comprar obras —desde artistas emergentes hasta nombres consolidados— y vivir una feria que también es un viaje por el territorio, con expositores de cinco regiones de Chile.

El programa incluye conversatorios con panelistas internacionales, performances y una experiencia gastronómica en 5.500 m2 de feria.

En un mismo día es posible pasar de galerías emergentes que debutan en una feria internacional —como Cripta, con una propuesta liderada por tres mujeres sub 30— a galerías consolidadas como Espacio O, que presentará obras de Norton Maza, artista seleccionado para representar a Chile en la Bienal de Venecia; y también a piezas históricas de alto valor, como una obra de Roberto Matta por Galería Prima.