Cristóbal Gacitúa & Los Pensamientos Ajenos en Sala Master

Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia.

Viernes 6 de marzo – 20:00 horas.

Entradas en Portaltickets.

Cristóbal Gacitúa & Los Pensamientos Ajenos es un proyecto musical chileno que ha consolidado una propuesta dentro de la canción contemporánea, con un cruce entre romanticismo, identidad local y canción popular.

El concierto está concebido como un recorrido por las distintas etapas del proyecto, desde sus primeros trabajos ligados al indie y el pop de guitarras, hasta su presente, donde baladas y boleros dialogan con una sensibilidad actual.

La presentación contará con artistas invitados y colaboraciones, y se plantea como un hito importante dentro del proceso del proyecto y de su vínculo con la música popular chilena contemporánea.