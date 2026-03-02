Festival de Música Electrónica Latinoamericana en GAM

Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.

Sábado 7 de marzo – 16:00 a 22:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Con una fiesta electrónica, GAM da inicio el 7 de marzo a su programación artística 2026. En alianza con el Festival RECREO, el evento contará con tres escenarios, seis horas continuas de música y la participación de más de 30 artistas y DJs nacionales e internacionales, generando un recorrido sonoro y visual que dialoga con la arquitectura y el espíritu de GAM como espacio público.

El festival, que ya agotó su primera preventa, es liderado por la DJ y productora Andrea Paz, tiene por finalidad ser un punto de convergencia entre la música electrónica y la cultura.

RECREO destaca a los mejores exponentes de la escena electrónica latinoamericana, instalándose como una experiencia única, que cruza música, artes vivas y comunidad, articulando distintas disciplinas en un mismo espacio, generando reflexión y diálogo.

El festival es una instancia pionera donde colectivos y sus dj se unen por primera vez en un único evento para mostrar lo mejor de sus comunidades y la mejor música disco, funk, industrial, ambient, entre otras.

Entre los invitados estarán Din Daa Daa (Diegors & Lorelei), Club Sauna (Andrea Paz), Revolte (Simetriko b2b Seppuq), Aleatoria (Dj Josefina & Bamba), Fantasma DeeKey (Live), Franco Saini (DJ Tools) y Trimex Collective, este último de arte lumínico. Desde el extranjero se unirán La Chinoise desde Perú y Gala desde Argentina.

Esta coproducción, que hará que la ciudad de Santiago vuelva a latir, reafirma una visión compartida entre RECREO y GAM, que busca entender la cultura como una fuerza capaz de activar la ciudad, fortalecer sus redes creativas y proyectar nuevas narrativas contemporáneas.

“Queremos iniciar esta nueva temporada relevando a GAM como un espacio vivo y abierto a la ciudad, donde su arquitectura brutalista alberga y gesta grandes procesos creativos de la escena contemporánea. Ofrecemos una fiesta con grandes exponentes de la electrónica para compartir, celebrar y vivir una experiencia única junto a la comunidad”, comenta Felipe Reyes, director de programación de GAM.

“Después de dos años de pausa, la música electrónica vuelve a circular como una frecuencia que organiza, convoca y transforma, reactivando redes, afectos y movimiento. No solo se escucha: se vive como una experiencia cultural que conecta cuerpos, ciudad y territorio. El 7 de marzo no es solo un regreso, es un primer pulso, una expansión en curso, una ciudad brutalmente conectada”, explican Karola y Andrea Paz Miranda, desde el festival.