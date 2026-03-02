Muestra online de 10° Festival Proceso de Error en OndaMedia

Hasta el 8 de marzo.

Ver AQUÍ.

Tras una exitosa décima edición realizada en la ciudad de Valparaíso durante diciembre del año pasado, el Festival Internacional de Video Experimental Proceso de Error sigue celebrando sus 10 años de trabajo junto a una muestra online en la plataforma chilena gratuita OndaMedia (www.ondamedia.cl) . Hasta el domingo 8 de marzo, el público podrá revivir desde su casa la experiencia del festival y volver a encontrarse con la selección de obras experimentales que marcaron su programación.

El festival, impulsado por INVE Plataforma y financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reúne en esta muestra trabajos organizados en cuatro focos curatoriales que exploran diversas derivas del cine experimental contemporáneo: la memoria y el archivo, las tensiones entre territorio e historia, las dimensiones afectivas de la imagen y las transformaciones de la identidad en diálogo con las tecnologías digitales.

La programación incluye 30 obras experimentales de cineastas de distintas latitudes, así como de creadoras y creadores chilenos emergentes como Daniela Prado Sarasúa, Josefa Infante Lozano, Rodrigo Robledo Maturana y G. Domenico Aste Arias, entre otrxs. Esta muestra online corresponde a una selección de la edición presencial del festival, la cual también contó con instalaciones monocanal y de realidad virtual, además de proyecciones especiales de cineastas como Tatiana Mazú y Niles Atallah. De igual manera, se proyectaron los resultados de diversas instancias formativas como el taller de rotoscopía con escolares “Mapas Caminantes”, junto a otros talleres realizados durante la semana oficial del festival.

Con más de una década de trayectoria, Proceso de Error se ha consolidado como un espacio internacional no competitivo dedicado a la difusión, formación y creación en torno al video experimental. Esta versión online amplía el alcance del festival, permitiendo que audiencias de todo Chile puedan acceder gratuitamente a su propuesta curatorial y revivir el espíritu de encuentro que caracterizó su edición presencial.