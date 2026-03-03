Lanzamiento del libro “En las cenizas”

Librería Lolita, República de Cuba 1724, Providencia.

Jueves 19 de marzo – 20:15 horas.

Inscripción en eventos@librerialolita.com.

En las cenizas, de Luis Alberto Soto, es un libro que se inscribe en la tradición de la escritura sobre la enfermedad, pero va más allá. Publicado por Editorial Hueders, este texto íntimo y lúcido cruza autoficción, autobiografía y ensayo para narrar una experiencia límite: el regreso de un cáncer gástrico agresivo, cinco años después de haber superado la enfermedad por primera vez.

El libro se abre con el impacto del diagnóstico: “mucosa gástrica infiltrada por carcinoma de células en anillo de sello”, y avanza hacia una exploración profunda del cuerpo vulnerado, el miedo, la pérdida de control y la imposibilidad de encontrar explicaciones definitivas. Ni la medicina, ni la religión, ni la psicología logran ofrecer respuestas tranquilizadoras frente a una enfermedad que parece arbitraria. Frente a ese vacío, el relato desplaza la pregunta del “¿por qué?” hacia el “¿para qué?”, entendiendo la enfermedad como una experiencia que puede ser atravesada de manera consciente y transformadora.

“En ese sentido el libro más que hablar del cáncer como tal habla de la pulsión de vida que me tomó en ese momento. En rendirte a la posibilidad de morir, aceptarla, pero al mismo tiempo, resistirte a la idea, y vivir la experiencia con una intensidad vital desconocida para mí”, dice el autor.

Con una prosa atenta a los detalles y rica en imágenes, el autor narra cómo la cercanía de la muerte puede convertirse en un redescubrimiento radical de la vida. El texto da cuenta de un cuerpo asediado por tratamientos, pero también de una conciencia lúcida que cuestiona la obsesión contemporánea por el control, la salud y la productividad, y propone, en cambio, una ética del goce y de los pequeños placeres cotidianos.

La lectura y la escritura ocupan un lugar central en En las cenizas. Autores, citas y reflexiones literarias funcionan como un verdadero “sanatorio del alma”: un espacio donde poner palabras a lo indecible y ensanchar la experiencia vital. No es casual que el relato se articule en torno a una frase de Spinoza que actúa como guía: “No reír, no llorar, comprender”. Comprender, aquí, no solo como un acto racional, sino también como una apertura a lo trascendente y al misterio de estar vivos.

“Con la lectura alivianamos muchas veces la presión del mundo real, nos ponemos en contacto con emociones que duermen profundamente en nosotros. La quietud de la lectura es un espacio de reflexión sobre uno mismo. En mi caso, me sirvió mucho volver sobre ciertos autores y libros que me ayudaban a darle sentido a la experiencia. Lecturas que me interpelaron. Que me permitieron ponerles palabras y expresión a ciertos espacios mudos”, explica el autor.

Sobre el autor:

Luis Alberto Soto (Santiago, 1966) es abogado, consultor de empresas y coach. Lector apasionado, ha participado en talleres literarios con autores como Pedro Mairal, Leila Guerriero, Alejandro Zambra y Vera Giaconi, y ha encontrado en el cruce de géneros; autoficción, autobiografía y ensayo, una forma de expresión natural y honesta.