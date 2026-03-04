Ciclo de Cine “Mes de la Mujer” en Providencia

Teatro Oriente, Av. Pedro de Valdivia 099, Providencia.

Miércoles 4, 11 y 25 de marzo – 19:00 horas.

Tres películas de autoras nacionales dan inicio a la conmemoración del mes de la mujer en la Fundación Cultural de Providencia bajo el lema #TodasLasMujeresLideran.

Se trata de un ciclo que destaca a directoras y su especial sello femenino en el séptimo arte local, exhibiendo tres sobresalientes cintas: “Las mujeres de mi casa” de Valentina Reyes (miércoles 4 marzo); “1976” de Manuela Martelli (miércoles 11 marzo); y “Sariri” (miércoles 25 de marzo), todas a las 19:00 horas en la pantalla del Teatro Oriente.

La industria audiovisual chilena ha visto crecer la participación de las mujeres en un área que, históricamente, se había desarrollado por una mayoría de profesionales hombres. En los últimos años ellas lideran campos tan diversos como la dirección, producción, fotografía, animación, montaje y sonido, y obtienen más del 35% de los premios nacionales e internacionales del cine chileno.

La Fundación Cultural de Providencia que ha consolidado en el Teatro Oriente un espacio permanente de impulso al cine chileno, releva, en esa misma línea, el trabajo de autoras contemporáneas y la mirada femenina con películas de tres jóvenes realizadoras nacionales.

Las entradas son liberadas previo retiro en boletería del teatro o en www.ticketmaster.cl.

Programación:

Las mujeres de mi casa, de Valentina Reyes (2020) – 4 de marzo / 19 horas

+14. Ficción, drama, 77 min, Chile.

Reparto: Grimanesa Jiménez, Trinidad González, Bernardita Nassar

Sinopsis: Una familia compuesta por tres generaciones de mujeres convive y coexiste con sus distintos procesos y etapas de vida en una antigua casa de Ñuñoa. Por un lado, Leonor, debe decidir su futuro, por otro Mónica decide vender la casa en la que han vivido toda su vida, y finalmente, Emilia, debe enfrentarse al Alzheimer, provocando que esta familia se transforme, se disuelva y se una en torno a un mismo espacio y tiempo que se ve reflejado en una casa que está prontamente por venderse.

Premios Pedro Sienna 2022: nominada mejor actriz secundaria y mejor diseño de vestuario.

SANFIC 2020: ganadora mejor película cine chileno.

1976, de Manuela Martelli (2022) – 11 de marzo / 19 horas

+14. Ficción, drama, 95 min, Chile.

Reparto: Aline Küppenheim, Hugo Medina, Nicolás Sepúlveda, Alejandro Goic, Antonia Zegers.

Sinopsis: 1976, Chile. Carmen se traslada a la playa para supervisar la remodelación de su casa. Su marido, sus hijos y sus nietos van y vienen en las vacaciones de invierno. Cuando el sacerdote de su familia le pide que cuide a un joven que está alojando en secreto, Carmen se adentra en territorios inexplorados, lejos de la vida tranquila a la que está acostumbrada.

2022: Estrenada en el Festival de Cannes: Sección Quincena de realizadores

2022: BFI London Film Festival: ganadora mejor ópera prima

2022: Festival de Tokio: premio a la mejor actriz (Aline Küppenheim)

2022: Premios Goya: nominada a mejor película iberoamericana

2022: Premios Pedro Sienna: ganadora en: mejor largometraje, dirección, guión y otras siete categorías.

2023: Premios Platino del Cine Iberoamericano: ganadora mejor ópera prima, con 4 nominaciones.

2023: Gran Premio del Cine Brasileño (Otelo): nominada a mejor película iberoamericana.

Sariri, de Laura Donoso (2025) – 25 de marzo / 19 horas

+14. Ficción, drama, 77 min, Chile.

Reparto: Paola Lattus, Catalina García.

Sinopsis: En un pueblo minero perdido en el desierto, las mujeres viven bajo reglas masculinas. Dina presionada por un embarazo no deseado, planea escapar a la ciudad. Pero no puede dejar a su hermana Sariri, a quien le acaba llegar la menarquia.