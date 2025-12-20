Seminario “Descentrar la investigación con infancias vulneradas: diálogos internacionales”
Seminario “Descentrar la investigación con infancias vulneradas: diálogos internacionales”
- Universidad Central de Chile, sedes Santiago y La Serena, y en la Universidad Alberto Hurtado.
- 5 al 12 enero.
- Más información AQUÍ.
Charlas, ponencias y talleres se darán para conversar en torno a la investigación y práctica profesional con infancia vulnerada.
Estas jornadas tienen el objetivo de ser un espacio de encuentro y reflexión interdisciplinaria, donde se abordarán temáticas como protección, participación, intervención, educación, salud, movilidad, migración, entre otros.
Invitan: Fondecyt Iniciación 11240335; Grupo de Investigación en Salud Mental, Bienestar y Sociedad (GISAM), UCEN; Doctorado en Educación UAH-UDP; Nodo SubjeNiñez.
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.