Seminario “Descentrar la investigación con infancias vulneradas: diálogos internacionales”

Universidad Central de Chile, sedes Santiago y La Serena, y en la Universidad Alberto Hurtado.

5 al 12 enero .

Charlas, ponencias y talleres se darán para conversar en torno a la investigación y práctica profesional con infancia vulnerada.

Estas jornadas tienen el objetivo de ser un espacio de encuentro y reflexión interdisciplinaria, donde se abordarán temáticas como protección, participación, intervención, educación, salud, movilidad, migración, entre otros.

Invitan: Fondecyt Iniciación 11240335; Grupo de Investigación en Salud Mental, Bienestar y Sociedad (GISAM), UCEN; Doctorado en Educación UAH-UDP; Nodo SubjeNiñez.