3I/ATLAS, el cometa interestelar que este viernes alcanzará su punto más cercano a la Tierra

Este viernes 19 de diciembre, el cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra, un hito astronómico que ha despertado interés a nivel mundial.

Se trata del tercer objeto de origen interestelar detectado por astrónomos y descubierto por el observatorio ATLAS, el que está diseñado para identificar asteroides y cuerpos que podrían representar un riesgo de impacto para nuestro planeta.

Los Investigadores Adscritos del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines – CATA (Centro Basal de ANID) y estudiantes de postgrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Juan Pablo Carvajal, Baltasar Luco y Rohan Rahatgaonkar, junto a su profesor, el Dr. Thomas Puzia, Investigador Principal del CATA y académico de la UC, han estudiado el cometa a partir de observaciones obtenidas con el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO), lo que ha permitido profundizar en su composición, dinámica y origen interestelar.

¿Qué es 3I/ATLAS?

Del nombre, 3I se refiere a que es el tercer objeto interestelar que visita nuestro sistema solar. ATLAS se refiere al observatorio que lo descubrió, que fue diseñado para detectar asteroides u objetos en y fuera del sistema solar que puedan representar un peligro de impacto.

El origen de este objeto proviene de otra estrella distinta al Sol, viajando durante miles de millones de años antes de ingresar por primera vez a nuestro Sistema Solar. De acuerdo con los astrónomos, los estudios de su dinámica, velocidad y ángulo de entrada sugieren la idea de que su nacimiento estuvo en nuestra galaxia.

“Podemos decir que proviene desde el disco grueso de la Vía Láctea, aunque de momento no es posible identificar una estrella específica. Durante su largo viaje pudo haber tenido encuentros con otras estrellas y que su trayectoria podría remontarse a tiempos anteriores a la formación del Sistema Solar”, señala Baltasar Luco.

Respecto a su tamaño, las observaciones del Telescopio Espacial Hubble (HST) indican que el núcleo de 3I/ATLAS tendría un diámetro estimado entre 440 metros y 5,6 kilómetros. Rohan Rahatgaonkar ofrece una comparación cercana para dimensionarlo.

“La torre del Costanera Center en Santiago mide 300 metros de altura, así que el núcleo del cometa podría ser aproximadamente de 1,5 a 19 veces más grande que ésta”, comenta el astrónomo, destacando además que la coma (la nube de gas y polvo que lo rodea) se extiende mucho más allá del núcleo, alcanzando miles de kilómetros.

Otro de los aspectos más fascinantes de este cometa es su velocidad y composición, viajando a unos 60 kilómetros por segundo, una rapidez que, en palabras de Juan Pablo Carvajal, “un viaje de Arica a Punta Arenas tomaría alrededor de un minuto”.

Su núcleo está compuesto por hielo, polvo y material rocoso, pero con una química particularmente interesante. Observaciones en las que ha participado el equipo del CATA detectaron, en sus primeras etapas, vapores de níquel y hierro, además de compuestos basados en carbono, en proporciones poco comunes de cometas del Sistema Solar. Con el paso del tiempo y su acercamiento al Sol, el calentamiento ha ido modificando su superficie, haciendo que su química se asemeje más a la de los cometas solares, lo que entrega pistas sobre el procesamiento del material expuesto.

La trayectoria del cometa también ha sido objeto de seguimiento constante. “Su camino no ha cambiado de forma abrupta, pero sí presenta variaciones asociadas a procesos físicos propios de los cometas. Al acercarse al Sol se “sublima” o eyecta material y pierde masa, lo que provoca una aceleración no gravitatoria que cambia su trayectoria”, indica Baltasar Luco. Aún así, recalca que estas variaciones “son monitoreadas permanentemente por distintos telescopios y que su órbita se actualiza de manera recurrente”.

¿Por qué no hay imágenes detalladas de este objeto?

A pesar del interés que genera, obtener imágenes detalladas del cometa no es sencillo. Baltasar Luco explica que esto se debe a una combinación entre su pequeño tamaño físico y la gran distancia a la que se encuentra.

“Su tamaño angular es tan reducido que los telescopios actuales no pueden resolver detalles en su superficie”, explica el Investigador Adscrito de CATA. No obstante, aclara que estructuras como la coma y la cola, que se extienden por miles de kilómetros, sí pueden ser captadas, especialmente con instrumentos de campo de visión amplio.

Estas extraordinarias características han derivado en distintas hipótesis y teorías acerca de este objeto interestelar. Sin embargo, Juan Pablo Carvajal afirma que “todo indica que se trata de un cometa de composición muy primitiva, que ha mantenido una química muy preservada desde su formación en torno a otra estrella de nuestra galaxia. No hay evidencia de que se trate de un objeto creado artificialmente o de vida extraterrestre”, explica el astrónomo.

Aunque el término “punto más cercano” puede generar inquietud, los investigadores adscritos recalcan que 3I/ATLAS pasará a una distancia completamente segura. Su perigeo (posición de mayor proximidad a la Tierra) ocurrirá este viernes 19 de diciembre.

Rohan Rahatgaonkar afirma que no hay absolutamente ningún peligro de colisión.

“El espacio es verdaderamente inmenso, los astrónomos utilizan una unidad especial llamada Unidad Astronómica (UA), que es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Para poner esto en perspectiva, la Luna está a 0.0026 UA de la Tierra, unos 384,400 km”, explica.

Además, agrega que “el cometa 3I/ATLAS en su aproximación más cercana este 19 de diciembre estará aproximadamente a 1.8 UA de distancia, unos 270 millones de kilómetros. Esto es casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol, por lo tanto, no representa absolutamente ninguna amenaza de colisión”.

El grupo comenta que el cometa es demasiado tenue para verlo a simple vista. Sin embargo, se puede observar a través de binoculares potentes o un telescopio amateur.

“Desde Chile, el cometa estará en la constelación de Leo, cerca de Regulus, que es la estrella más brillante. La mejor hora de observación será alrededor de las 03:30 a las 04:30 de la madrugada de los días 19 y 20 de diciembre, mirando hacia el este-noreste cuando esté en el punto más alto en el cielo”, concluye Rohan Rahatgaokar.