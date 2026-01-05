Sergio Lavandero es reconocido en el lanzamiento del Congreso Futuro 2026

En diciembre, en el Centro Cultural CEINA, se realizó el lanzamiento oficial de la 15ª versión del Congreso Futuro 2026, uno de los encuentros de divulgación científica más importantes del país.

En esta edición, el evento reunió a más de 120 expositores nacionales e internacionales, quienes reflexionarán en torno al lema “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”.

En la ceremonia, se llevó a cabo una premiación a académicos, empresas, medios de comunicación y organizaciones que, a lo largo de los 15 años de trayectoria del Congreso Futuro, han contribuido de manera significativa a la difusión del conocimiento científico y al fortalecimiento del diálogo entre la ciencia y la ciudadanía.

Entre ellos se reconoció a dos académicos de la Universidad de Chile, Sergio Lavandero, presidente del Instituto de Chile y Academia Chilena de Ciencias y director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS), junto a la destacada científica Cecilia Hidalgo, Premio Nacional en Ciencias 2006, Bioquímica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Este reconocimiento pone en valor el rol que cumple la comunidad científica en la consolidación de un espacio transversal de reflexión, aprendizaje y encuentro ciudadano, fortaleciendo el acceso a la ciencia y promoviendo una mirada crítica sobre los desafíos del futuro de niños, niñas y adolescentes.

“Me emociona cuando la ciencia se convierte en un puente entre las personas y las iniciativas que fortalecen la CTCI como bien público, y más aún cuando se reconoce el trabajo sostenido de quienes, durante años, han acercado el conocimiento a la sociedad”, comentó Lavandero.

El Congreso Futuro 2026 buscará profundizar los debates en torno a la vida, la tecnología y la sociedad, reafirmando su vocación pública y su compromiso con una ciencia abierta, inclusiva y al servicio del desarrollo del país.