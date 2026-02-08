¿Cómo se va a presentar Chile en octubre del 2027 en Frankfurt? Invitación a un debate constructivo

Del 29 al 31 de enero tuvo lugar un simposio sobre literatura chilena contemporánea en el Instituto Iberoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Una convocatoria de la catedrática de literatura latinoamericana Susanne Klengel que contó con la presencia de la poeta Rosabetty Muñoz como invitada especial. Junto con ella viajaron a Berlín investigadoras de varias universidades chilenas. El encuentro lo cerró la que suscribe con una charla sobre mi proyecto literario en el cruce entre dos culturas que titulé: “Una escritora chilena en Berlín”.

Los alemanes se están preparando para recibir a su país invitado el 2027.

Escuchando a académicos chilenos y alemanes analizar obras de Roberto Bolaño, Alejandro Zambra, Nona Fernández, Alia Trabucco, Cynthia Rimsky y Daniela Catrileo, entre otros, me surgió la pregunta sobre cómo van a presentar en Frankfurt la literatura chilena las instituciones encargadas. ¿Qué autores y obras serán consideradas claves para entregar un panaroma de la producción literaria nacional?

¿Cuán amplio será el espectro? ¿Devendrá la participación de Chile en Frankfurt en un nuevo episodio de la batalla cultural?

Hay muchos puentes político-culturales que vinculan a Chile con Alemania. Los exiliados chilenos, tanto en la República Federal como en la así llamada República Democrática, fueron artífices de los primeros acercamientos culturales en la década del 70.

Después vino la novela La casa de los espíritus, publicada en Alemania en 1982, que tanto entusiasmo despertó en los lectores de ese país. La novela de Isabel Allende vino a dar un sentido retrospectivo a la inmensa solidaridad que despertó el quiebre de la democracia chilena en nuestro futuro país anfitrión.

Desde principios del siglo XXI el bosque debiera verse más claro. El golpe de Estado seguirá siendo por mucho tiempo un acontecimiento emocional, palpitante en nuestra cultura y sociedad. Porque la historia, la gran dramaturga, es quien nos presenta los conflictos y las crisis y nos obliga a confrontarnos con nuestras fuerzas destructivas y productivas. Donde corrieron ríos de sangre, correrán ríos de tinta, siempre ha sido así en nuestro género humano.

En la mirada retrospectiva de hoy está la sorpresa y la perplejidad de muchos ante la facilidad con que el chileno se transformó en el lobo del chileno. Y están las tribulaciones de una izquierda que primero exigía avanzar sin transar y poco tiempo después del golpe hablaba de renovación.

La pregunta, finalmente, es si vendremos a Alemania con debates del siglo XX o traeremos una mirada más madura, más reflexiva y autocrítica. No hay que olvidar que Chile y Alemania Oriental regresaron juntos a la democracia. ¿Por qué no observar cómo se han transformado las miradas y perspectivas de los anfitriones hacia ese capítulo que sufrimos juntos llamado Guerra Fría? Hay mucho material para revisar allí.

Ojalá que aprovechemos esta oportunidad de mostrar nuestra producción cultural en una vitrina tan importante como es la Feria del Libro de Frankfurt para debatir con altura de miras. Debatir, por ejemplo, sobre cómo mostrarnos como la comunidad cohesionada que en el fondo somos y que solo aparece en tiempos de catástrofes. Porque es así: apoyarnos mutuamente para hacer frente a lo infausto, llámese epidemia, terremoto o autoridad despótica, es parte del ADN de nuestra sociedad chilena.