Exposición “Copas”: una propuesta sorprendentemente pobre

La exposición “Copas”, actualmente presentada en el Palacio Pereira y financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Convocatoria 2025), aborda un tema que, en principio, resulta muy interesante: el reconocimiento de las copas de agua de Santiago presentes en diversos conjuntos habitacionales, como las de la Villa Vecinal de Providencia.

Se trata de infraestructuras cotidianas que, efectivamente, poseen una dimensión estética y escultórica que rara vez es puesta en valor.

Sin embargo, el potencial de esta idea queda rápidamente diluido en una propuesta expositiva sorprendentemente pobre. El montaje se reduce a un video de dron con distintas copas de agua, cuatro ilustraciones de fachada, cinco bancas con formas inspiradas en estas estructuras, un gran cartel y algunos panfletos.

Más que una investigación o una reflexión curatorial consistente, se presenta un conjunto mínimo de recursos que apenas roza el tema que aborda.

Resulta inevitable preguntarse por el uso de los recursos públicos involucrados. Los fondos a los que se postula en estas convocatorias suelen situarse entre los 15 y 25 millones de pesos, montos que deberían permitir desarrollar investigaciones, contenidos y montajes capaces de abrir nuevas miradas sobre nuestro entorno construido.

Más aún cuando el proyecto es liderado por una profesional y cuenta con un equipo de nueve personas, cabría esperar una propuesta expositiva más significativa, capaz de profundizar en el valor urbano, arquitectónico y social de estas infraestructuras.

En cambio, lo que se ofrece termina pareciendo más una puesta en escena pensada para la fotografía rápida o la circulación en redes sociales que una exposición que realmente invite a comprender y reconocer estos elementos de la ciudad.

Así, una idea con verdadero potencial para abrir una discusión sobre la infraestructura cotidiana de Santiago termina reducida a un montaje superficial que desaprovecha tanto el tema como los recursos disponibles.