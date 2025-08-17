Beca Práctica Técnico Profesional 2025: $65.000 de apoyo para estudiantes y egresados en práctica

Al comenzar su práctica profesional, los estudiantes o egresados de la educación media técnico profesional pueden acceder a un apoyo económico otorgado por el Estado: la Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP). Según informó el Ministerio de Educación (Mineduc), para el año 2025 este beneficio será de $65.000, entregados en una sola cuota y con libre disposición, lo que significa que puedes utilizarlo en lo que necesites: movilización, materiales o ese gustito que te ayude a pasar la jornada.

Requisitos para acceder a la Beca Práctica Técnico Profesional

Ser estudiante o egresado/a de un establecimiento educacional de Enseñanza Media Técnico Profesional.

Debes realizar o iniciar la práctica profesional durante el año en curso.

Puedes postular si iniciaste tu práctica el año anterior y el proceso continúa durante el año en curso.

Presentar un informe de práctica del establecimiento educacional.

Quienes postulen no deben haber sido beneficiarios/as de la bonificación en años anteriores.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 16 de septiembre de 2025 y deberán realizarse a través del sitio web de Junaeb, completando el formulario, CLIC AQUÍ. Para ingresar, es necesario iniciar sesión con tu RUT y contraseña. En caso de no contar con una cuenta, deberás registrarte previamente en la plataforma.