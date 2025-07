Mascotas protagonistas: 7 de cada 10 hogares en Chile conviven con al menos un perro o gato

En el marco del Día del Perro, que se celebra cada 21 de julio, Worldpanel by Numerator reveló cifras que confirman el lugar protagónico que han ganado las mascotas en los hogares chilenos. Hoy, el 70% de las familias del país convive con al menos un perro o gato, un aumento notable frente al 51% registrado en 2018.

El vínculo entre las personas y sus animales de compañía ha evolucionado con fuerza en los últimos años, transformando no solo la vida cotidiana, sino también los hábitos de consumo. Tener una mascota hoy implica tomar decisiones más conscientes, acceder a productos cada vez más especializados y recurrir con mayor frecuencia a canales dedicados exclusivamente al cuidado animal.

Cuando se trata de alimentar a las mascotas, los hábitos varían bastante según el tipo de animal y el perfil del hogar. En el caso de los perros, quienes compran su alimento suelen vivir en familias numerosas, de cinco personas o más, con jefes o jefas de hogar menores de 49 años y presencia de niños pequeños. En cambio, los compradores de alimento para gatos suelen vivir solos, sin hijos, y la mayoría son mayores de 50 años. Estas diferencias también se notan en los formatos de compra: los hogares con perros senior (de siete años o más), que representan el 42% del total, prefieren sacos grandes, de entre 15 y 18 kilos. Por su parte, en las casas con gatos senior, el 29% del total, el tamaño más común es de 10 kilos.

El canal de compra también ha experimentado transformaciones. Según datos de Worldpanel by Numerator, el llamado “Canal Tradicional”, que abarca tiendas especializadas para mascotas, veterinarias, distribuidoras, supermercados regionales, almacenes y ferias, concentra cerca del 60% del volumen total en la categoría de alimentos para mascotas.

Dentro de este segmento, las tiendas especializadas destacan como el actor más relevante, reflejando a un consumidor más informado, exigente y dispuesto a buscar productos que se ajusten de manera precisa a las necesidades de sus animales.

“Estos datos reflejan no solo el crecimiento sostenido de la tenencia de mascotas, sino también una categoría mucho más segmentada y exigente, donde los hogares priorizan el bienestar de sus animales de compañía con decisiones de compra cada vez más informadas”, explica Marlis Riedel, new business director de Worldpanel by Numerator.