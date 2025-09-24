Línea 1 de Metro de Santiago se encuentra con servicio parcial: revisa rutas alternativas

Metro de Santiago anunció que el servicio en Línea 1 se encuentra parcialmente suspendido debido a una persona en la vía.

A través de sus canales oficiales, la empresa subrayó que sólo se encuentran operativos los tramos San Pablo―Universidad de Chile y Tobalaba―Los Dominicos. Las estaciones Santa Lucía, Universidad Católica, Baquedano, Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones se encuentran sin servicio.

Asimismo, y a través de sus redes sociales, Metro informó de las alternativas de viaje para que los usuarios afectados tengan en consideración:

11:43 hrs. [ALTERNATIVA DE VIAJE] Si vas desde #L3 Los Libertadores hacia #L1 Los Dominicos, combina en Plaza Egaña. Luego, cambia en Tobalaba y finalmente combina con #L1. pic.twitter.com/BjSoLu8mRD — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 24, 2025

[ALTERNATIVA DE VIAJE] Si vas desde L2 hacia Los Dominicos, combina en La Cisterna con #L4A hasta Vicuña Mackenna. Luego, cambia a #L4 hasta Tobalaba y finalmente combina con #L1. https://t.co/t5Sf4J4zQJ pic.twitter.com/uiE4iU3rIv — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 24, 2025

11:36 hrs. [ALTERNATIVA DE VIAJE] Si vas desde San Pablo hacia Los Dominicos, combina en U. de Chile con #L3 hasta Plaza Egaña. Luego, cambia a #L4 hasta Tobalaba y finalmente combina con #L1. https://t.co/t5Sf4J57Gh pic.twitter.com/K24QAUnapn — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 24, 2025

En paralelo, Red dispuso de una flota de buses de apoyo paralelo al trayecto de Línea 1, en particular los recorridos 210 – 345 – 385 – 403 – 412 – 418 – 422 – 518 401 – 405 – 412 – 418 – 421 – 503- 106 – 401 – 404 – 405 – 419 – 421 – 423 – 424.

🔴🚇#AlertaMetro #L1 de @metrodesantiago

Suspendida entre U. De Chile y Tobalaba

🔁🚍En superficie operan buses #ApoyoMetro paralelos a #L1: 210 – 345 – 385 – 403 – 412 – 418 – 422 – 518 401 – 405 – 412 – 418 – 421 – 503- 106 – 401 – 404 – 405 – 419 – 421 – 423 – 424. pic.twitter.com/LDzwzQk4Fj — Red Movilidad (@Red_Movilidad) September 24, 2025

Para actualizaciones en tiempo real desde Metro de Santiago, puedes seguir su cuenta oficial en X (anterior Twitter), disponible en este link, o en su canal de WhatsApp, disponible acá.