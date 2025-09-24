Publicidad
Línea 1 de Metro de Santiago se encuentra con servicio parcial: revisa rutas alternativas

Línea 1 de Metro de Santiago se encuentra con servicio parcial: revisa rutas alternativas

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Cerca de las 11:20 de hoy Metro anunció la paralización de servicio en parte importante del tramo central de la línea. Sólo se encuentran operativos los tramos San Pablo-Universidad de Chile y Tobalaba-Los Dominicos.

Metro de Santiago anunció que el servicio en Línea 1 se encuentra parcialmente suspendido debido a una persona en la vía.

A través de sus canales oficiales, la empresa subrayó que sólo se encuentran operativos los tramos San Pablo―Universidad de Chile y Tobalaba―Los Dominicos. Las estaciones Santa Lucía, Universidad Católica, Baquedano, Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones se encuentran sin servicio.

Asimismo, y a través de sus redes sociales, Metro informó de las alternativas de viaje para que los usuarios afectados tengan en consideración:

En paralelo, Red dispuso de una flota de buses de apoyo paralelo al trayecto de Línea 1, en particular los recorridos 210 – 345 – 385 – 403 – 412 – 418 – 422 – 518 401 – 405 – 412 – 418 – 421 – 503- 106 – 401 – 404 – 405 – 419 – 421 – 423 – 424.

Para actualizaciones en tiempo real desde Metro de Santiago, puedes seguir su cuenta oficial en X (anterior Twitter), disponible en este link, o en su canal de WhatsApp, disponible acá.

