Más de mil vacantes disponibles en la Feria Laboral Virtual Adecco 2025

Una nueva oportunidad para acceder al mercado laboral se abrirá este mes con la realización de la Feria Laboral Virtual Adecco 2025, instancia gratuita y en línea que busca conectar a empresas con personas en búsqueda de empleo.

El evento, organizado por Adecco Chile, se llevará a cabo el martes 21 de octubre, desde las 10:00 hasta las 12:00 horas, y será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la compañía.

Más de 1000 ofertas laborales en diversos sectores

Durante la transmisión, los asistentes podrán conocer más de mil vacantes disponibles en áreas como minería, industrial, logística, agro, ventas, tecnología, banca y salud, entre otras. Se ofrecerán más de 300 perfiles distintos, que van desde puestos operativos y técnicos hasta profesionales, con sueldos que pueden superar el millón de pesos, dependiendo del cargo y la experiencia.

Además, la feria incluirá testimonios de colaboradores y clientes, quienes relatarán sus experiencias junto a Adecco, destacando el valor del acompañamiento, el compromiso y la búsqueda del talento como ejes para el desarrollo de nuevas trayectorias profesionales.

Participación abierta y gratuita

El evento contará con distintos bloques temáticos por división, junto a actividades e información práctica sobre tendencias del mercado laboral, habilidades demandadas y herramientas para mejorar la empleabilidad.

Para participar, las personas interesadas deben activar el recordatorio del estreno en el canal oficial de YouTube de Adecco Chile y conectarse el 21 de octubre desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, y quienes completen el registro recibirán en su correo el enlace de acceso directo al evento.