Lluvias sorprenderán a Santiago en pleno fin de semana largo de Halloween

La cuenta regresiva para Halloween coincide con uno de los últimos fines de semana largos del año, y esta vez, el panorama no solo traerá disfraces y celebraciones, sino también un cambio en las condiciones climáticas. Aunque la primavera ha dejado días soleados y templados, el cierre de octubre vendrá acompañado de lluvias en la Región Metropolitana.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico de Noruega, el viernes 31 de octubre comenzaría con nubosidad parcial y temperaturas que sobrepasarán los 20 °C, pero hacia la tarde se espera la llegada de precipitaciones en varios sectores de Santiago.

Cuánto lloverá en la capital este viernes 31 de octubre

El pronóstico indica que la lluvia se haría presente después de las 15:00 horas, con una acumulación cercana a 0,6 milímetros en el centro de la capital.

En comunas del norte de la Región Metropolitana, como Quilicura, Huechuraba y Recoleta, el agua caída se mantendría entre 0,6 y 1,2 mm. En tanto, Providencia y Estación Central registrarían entre 1 y 1,2 mm, mientras que Pirque y Puente Alto alcanzarían hasta 1,5 mm y 1,4 mm respectivamente.

Qué comunas recibirán más precipitaciones

Como suele ocurrir, las zonas cercanas a la precordillera serán las más afectadas por las lluvias. Sin embargo, esta vez habrá una excepción importante: Maipú, en el sector poniente de la capital, podría registrar hasta 12 milímetros, posicionándose como la comuna con mayor acumulación del evento.

En Padre Hurtado, las lluvias sumarían alrededor de 5,2 mm, mientras que en Las Condes y San José de Maipo se espera que las precipitaciones comiencen también en la tarde, con montos estimados de 6,1 mm y 7,6 mm, respectivamente.

Qué se puede esperar para el resto del fin de semana

Tras las lluvias del viernes, se prevé una leve mejoría en las condiciones climáticas, con cielos parcialmente nublados y temperaturas más templadas durante el fin de semana. No obstante, el cambio de tiempo podría afectar actividades al aire libre y celebraciones planificadas para la noche de Halloween.

El llamado es a mantener precaución al conducir y planificar las salidas con anticipación, especialmente en sectores donde las lluvias podrían ser más intensas.