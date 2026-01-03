Corte de agua programado en Arica por trabajos en la red: revisa aquí los sectores afectados

Aguas del Altiplano comunicó, mediante sus plataformas digitales, la realización de un corte programado de agua potable en la comuna de Arica para el jueves 8 de enero, el cual se extenderá por un período aproximado de 14 horas.

Cuál será el horario del corte de agua

Según lo informado por la sanitaria, la suspensión del suministro se efectuará desde las 15:00 horas del jueves hasta las 05:00 horas del viernes 9 de enero.

Qué sectores de Arica estarán sin suministro

El corte afectará a los sectores de Juan Antonio Ríos, General Velásquez, Lastarria, Yugoslavia y Avenida Chile.

#Arica, por obras de mejoramiento, el 08 de enero se realizará corte programado desde las 15:00 hasta las 05:00 A.M. Sector comprendido:Juan Antonio Ríos, General Velásquez, Lastarrias, Yugoslavia, Av. Chile.

Durante el período de interrupción del servicio, se habilitará un punto de abastecimiento alternativo en Yugoslavia, frente a locales del sector, con el objetivo de apoyar a los residentes de las zonas afectadas.

La empresa explicó que la suspensión responde a trabajos de conexión y/o renovación de nuevas redes de agua potable, labores orientadas a fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad.

Ante esta situación, se recomienda a la comunidad reunir agua con anticipación para evitar inconvenientes durante el tiempo que dure el corte.

Para más información, se puede visitar www.aguasdelaltiplano.cl o contactar al Centro de Atención al Cliente al 600 600 9900.