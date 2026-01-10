Cortes de luz programados en Arica: revisa las zonas que se verán afectadas

La compañía eléctrica CGE informó que este domingo 11 de enero se ejecutarán dos interrupciones de suministro de energía en sectores específicos de la comuna de Arica, con el fin de realizar mantenciones programadas.

Qué zonas tendrán suspensión eléctrica

Los cortes de luz se detallan a continuación:

Arica | Mejido Fabres 1 : Entre las calles 19 de Septiembre y 18 de Septiembre, desde las 04:00 hasta las 05:00 horas, afectando a 15.303 clientes.

: Entre las calles 19 de Septiembre y 18 de Septiembre, desde las 04:00 hasta las 05:00 horas, afectando a 15.303 clientes. Arica | 18 de Septiembre: Entre Conrado Ríos y Carlos Greve, desde las 04:00 hasta las 05:00 horas.

Cómo prepararse para la suspensión de energía

CGE recomendó cargar baterías de dispositivos móviles y desenchufar electrodomésticos antes del corte para evitar daños o inconvenientes.

Dónde obtener información o ayuda

Los usuarios que requieran orientación adicional pueden comunicarse con CGE a través del Fono Servicio 800 800 767 o mediante WhatsApp +56 9 8956 8479.

Para mejorar la calidad del suministro de nuestros clientes de #Arica, este domingo, entre 04:00 y 05:00 horas, se realizará una #InterrupciónProgramada (sectores en la imagen 👇) debido a trabajos de mejoras. Esto afectará a 15.303 clientes. Recuerda desconectar tus artefactos… pic.twitter.com/wr5oXkKnBg — CGE Clientes (@CGE_Clientes) January 5, 2026

Para mejorar la calidad del suministro de nuestros clientes de #Arica, este domingo, entre 04:00 y 05:00 horas, se realizará una #InterrupciónProgramada (sectores en la imagen 👇) debido a trabajos de mejoras. Recuerda desconectar tus artefactos 🔌 pic.twitter.com/Ee4gdoPkUm — CGE Clientes (@CGE_Clientes) January 8, 2026