Último llamado: hoy vence el plazo para inscribirse en la PAES de Invierno 2026

Este martes 17 de marzo marca una fecha clave para quienes buscan acceder a la educación superior. A las 13:00 horas finaliza el proceso de inscripción para la PAES de Invierno 2026, examen cuyos resultados serán válidos para el proceso de Admisión 2027.

La instancia está dirigida a personas que ya egresaron de la enseñanza media y que desean mejorar o asegurar su puntaje antes de la rendición regular de diciembre.

Quiénes pueden rendir la PAES de Invierno 2026

Esta versión de la Prueba de Acceso a la Educación Superior está enfocada en egresados de enseñanza media, ya sea del año 2025 o de promociones anteriores. Para completar la inscripción, es requisito contar con la Licencia de Enseñanza Media, el Certificado Anual de egreso o documentación equivalente en caso de estudios realizados en el extranjero.

Además, quienes participen en este proceso tendrán la posibilidad de rendir nuevamente la PAES a fin de año, ampliando sus opciones para alcanzar el puntaje requerido en la carrera de interés.

Cómo realizar la inscripción antes de que cierre el plazo

El trámite se lleva a cabo de forma online a través de la plataforma habilitada por el Demre. Para ingresar, se debe utilizar el RUN, pasaporte o IPE junto a una contraseña previamente registrada. En caso de no contar con una cuenta, es necesario crearla en el mismo sistema.

Durante el proceso, cada postulante puede seleccionar entre una y cinco pruebas, dependiendo de sus objetivos académicos.

Cuánto cuesta inscribirse en la PAES de Invierno

El valor a pagar varía según la cantidad de pruebas elegidas:

1 prueba: $17.500

2 pruebas: $32.000

3 o más pruebas: $46.500

Un punto relevante es que al inscribir la PAES de Competencia Matemática 1 (M1), se habilita sin costo adicional la inscripción de la PAES de Competencia Matemática 2 (M2), y viceversa. Sin embargo, si se selecciona únicamente M2, esta debe ser pagada.

Cuándo se rinde la prueba y cuándo estarán los resultados

Las evaluaciones se aplicarán en tres jornadas consecutivas: lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio de 2026. En tanto, los resultados estarán disponibles el viernes 17 de julio.

Con el cierre del plazo fijado para este martes al mediodía, el proceso entra en su recta final, dejando pocas horas para que los interesados aseguren su participación en esta oportunidad anticipada de acceso a la educación superior.