Presidente Piñera por Rojas Vade: "Todo lo que entorpezca el camino hacia una buena Constitución es malo para Chile"

El Presidente Sebastián Piñera abordó la situación del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien el lunes manifestó su intención de volver a asistir a la Convención Constitucional, luego de que en septiembre del año pasado renunciara de facto tras revelar que no padece cáncer. Eso sí, finalmente el retorno del exLista del Pueblo no se concretó.

"Todos queremos una buena Constitución. Todo lo que entorpezca o dificulte el camino hacia una buena Constitución es malo para Chile y para los chilenos", dijo el Presidente Piñera al ser consultado por la situación del convencional.

“Todo lo que nos desvíe de una buena Constitución, como lo que usted pregunta, creo que no aporta nada a nuestro país”, reiteró.

"Queremos que esa Constitución respete principios esenciales, que no se debilite la unidad de nuestro país, que no se debiliten los poderes del Estado, que no se debilite el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Que haya una independencia y autonomía y equilibrio entre los poderes", agregó el Mandatario.

Asimismo, manifestó que "a esta altura, en nuestro país debemos garantizar ciertos derechos sociales básicos, como el derecho a la salud, la educación, la vivienda, una pensión digna".

"Por sobre todo, que nunca perdamos de vista que tenemos que tratar a los chilenos con ciertos criterios de igualdad. Igualdad ante la ley, igualdad de dignidad, igualdad de oportunidades. Eso es, lo que en nuestra opinión, debiera ser el rumbo de la Convención", complementó.